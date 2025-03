La sorpresa de Cañizares por el debut de Huijsen y la no convocatoria de Asencio: "Hay cosas que no entiendo"

España empezó muy bien el partido, con una llegada peligrosa de Pedri que estuvo a punto de adelantar a nuestra selección, pero sí lo hizo en el minuto 9, con una presión y robo de Lamine Yamal, que le dejó el balón a Pedri para que se la pasara a Nico Williams, y el delantero del Athletic controló de espaldas, se giró y marcó el 0-1 en área pequeña.

EFE Nico Williams celebra el 0-1 de España contra Países Bajos.

Morata pudo aumentar la ventaja poco después pero su cabezazo se marchó rozando el palo derecho. La jugada llegó después de un gran cambio de banda de Pedro Porro a Nico Williams, que acabó con un centro de Cucurella al 9 de España.

En el minuto 28, Países Bajos sorprendió a la selección tras un mal despeje dentro del área y el balón le cayó a Gakpo, que logró el empate con un fuerte disparo pegado al palo derecho de Unai Simón. A partir de ahí, España perdió la pelota y fueron los holandeses los que empezaron a dominar el juego. La mala noticia fue la lesión de Cubarsí, que se tuvo que marchar y debutó el joven central Donny Huijsen.

EFE Cody Gakpo celebra el empate de Países Bajos contra España.

Antes del descanso, Países Bajos estuvo a punto de adelantarse con un disparo espectacular de media volea de Reijnerds desde la frontal que golpeó en el larguero y se marchó fuera. El partido se iba al descanso con empate a uno.

Y la segunda parte empezó igual de mal que acabó la primera porque una llegada por banda derecha de Frimmpong acabó con un pase al punto de penalti, donde llegó Reijnerds para rematar de primeras con el interior del pie y poner el 2-1 en el marcador. Luis de la Fuente sorprendió cuando decidió quitar en el minuto 67 a Pedri, Lamine Yamal y Morata para dar entrada a Oyarzabal, Dani Olmo y Ayoze. A partir de ahí, España tuvo el control de la pelota y llegó un par de veces pero sin mucho peligro. Nico Williams tuvo una gran ocasión pero su disparo después de un recorte dentro del área lo detuvo Verbruggen. (CONTINÚA EL PARTIDO)

la lesión de cubarsí

La primera parte dejó la mala noticia para la selección española y para el Barcelona de la lesión de Cubarsí. El joven central tuvo que marcharse en el minuto 40 tras un golpe recibido en el tobillo derecho. A la espera de conocer el alcance de la lesión cuando le hagan pruebas, Cubarsí podría ser baja en el partido de vuelta de estos cuartos de fina de la Liga de las Naciones ante Países Bajos. Además, habrá que ver cómo llega al encuentro del Barcelona ante Osasuna, aplazado por la muerte del doctor Carles Miñarro y que se jugará el próximo jueves 27 de marzo.

La lesión de Cubarsí llega en un momento muy importante para el Barcelona, que el jueves jugará contra Osasuna y el domingo contra el Girona, en Liga; y el miércoles 2 de abril ante el Atlético de Madrid, en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Además, ante Osasuna, será duda Iñigo Martínez por lesión y Araujo, que ese mismo día debe volver de su partido con la selección uruguaya.

Países Bajos se quedó con diez cerca del final tras una fuerte entrada de Jorrel Hato sobre Le Normand.

la queja de cañizares por la ausencia de asencio

Tras esa lesión pudimos ver el debut de Donny Huijsen, central de 18 años del Bournemouth y que fue convocado a última hora tras la baja de Iñigo Martínez. Santi Cañizares se quejó en ese momento porque no entendía que no fuera Asencio, que no entró en la convocatoria para este partido pero que Luis de la Fuente le llamó por primera vez en esta lista, el que debutara por delante de Huijsen: “Hay cosas que no entiendo. Si este chico entra en la lista… O sea, este chico no viene, se cae Íñigo y entra este chico. Y ahora está por delante de Asencio, que sí que venía”.

Paco González intentó dar la explicación a esto: “Creo que de la Fuente no pensaba cambiar a los centrales hoy. Y ha metido al chaval en la convocatoria pensando que estamos en Holanda. Pero mira por dónde… A jugar en el 40”.