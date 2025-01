Juanma Castaño alucina con la crítica de la prensa catalana a Laporta y su gestión del Barça: "Esto no es caverna"

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, se ha mostrado sorprendido por las duras críticas que está recibiendo Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, en algunos de los medios de comunicación más influyentes de Cataluña. Durante su programa, Castaño destacó especialmente dos artículos publicados en La Vanguardia, un diario clave en la región, que apuntan directamente a la gestión de Laporta al frente del club azulgrana.

El periodista explicó que había estado leyendo la prensa catalana con atención para entender mejor cómo está evolucionando la percepción sobre Laporta en su propio territorio. Y lo que ha encontrado, aseguró, le ha dejado "alucinado". Según Castaño, las críticas ya no son simplemente puntuales, sino que se han generalizado, pasando de ser una cuestión menor a una serie de reproches muy contundentes.

Uno de los artículos que Castaño destacó fue el reportaje firmado por Manel Pérez en La Vanguardia, que aborda la situación de Barça Studios, la plataforma multimedia del club. Según Castaño, este artículo es "esclarecedor" y revela cómo la gestión de Barça Studios ha sido una de las grandes promesas de Laporta que, con el paso del tiempo, se ha desmoronado. De acuerdo con el texto, el proyecto ha resultado ser una suerte de "aire" o "nube", es decir, una falsa esperanza que no ha cumplido con las expectativas.

EFE Joan Laporta sacó pecho por el acuerdo con Nike.

Este tipo de artículos, en opinión de Castaño, demuestran un giro en la narrativa en torno a Laporta en la prensa catalana, especialmente en un medio con tanto peso como La Vanguardia, que hasta hace poco había mantenido una postura más neutral o incluso favorable al presidente del Barça. El hecho de que ahora se hable abiertamente de "mentiras" y "frentes abiertos" en su gestión es, según el periodista, un claro indicio de que la situación está comenzando a cambiar.

La contundencia de John Carlin

El otro artículo que Castaño mencionó con especial énfasis fue el de opinión de John Carlin, un periodista de reconocido prestigio, titulado "Menos que un club". En este texto, Carlin no duda en comparar a Joan Laporta con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un paralelismo que no deja lugar a dudas sobre la dureza de la crítica.

Cargando…

El autor sostiene que el fiasco relacionado con el fichaje de Dani Olmo ha sido el punto de inflexión que ha "desvelado para todo el mundo la verdad": el Barça, según Carlin, está "al borde del colapso". Además, la crítica hacia Laporta es implacable: "es tan mentiroso, tan payaso, tan inepto, tan corrupto", incluso algunos llegan a compararlo con Trump, una comparación extremadamente dura para un dirigente del fútbol europeo.

Castaño subraya que este tipo de comentarios, especialmente en un medio tan relevante, no pueden ser tachados de "caverna" o de "criticar por el simple hecho de ser desde Madrid", como suelen argumentar algunos en los círculos más cercanos al presidente del Barça. "Esto es La Vanguardia", insistió Castaño. "Esto es muy duro ver cómo se habla de Laporta en estos términos, en un periódico de tanta influencia en Cataluña".

FCB Joan Laporta, durante el discurso inaugural de la Asamblea del Barcelona.

Durante su intervención, Castaño también aprovechó para advertir a sus oyentes sobre el "error" que, a su juicio, muchos cometen al no entender la magnitud de la crisis interna en el Barça y las críticas a Laporta. Especialmente en lo relacionado con el caso Dani Olmo, que sigue siendo uno de los temas más comentados entre los socios y seguidores del club. Castaño pidió a sus oyentes que no cayeran en la "simpleza" de reducir el debate a una cuestión de "Madrid contra Barcelona" o de tratar de descalificar las críticas como parte de una supuesta "caverna".

La encrucijada de Laporta

Para Castaño, lo que se está viviendo en el Barça es mucho más complejo que una cuestión de rivalidades regionales. Las críticas a Laporta, según el periodista, están surgiendo no solo desde fuera del club, sino también dentro de Cataluña, en medios de gran prestigio que habitualmente han sido muy cercanos a los intereses del Barça. Esta situación no hace sino alimentar la sensación de que el presidente azulgrana está perdiendo apoyos no solo entre los seguidores del club, sino también en los círculos más cercanos al poder mediático en la región.

A medida que avanzan las semanas, las voces críticas hacia Laporta no dejan de multiplicarse, y algunos de los medios más relevantes de Cataluña ya no dudan en poner en tela de juicio su gestión. Lo que comenzó como una serie de críticas aisladas parece haberse transformado en un frente común que pone en duda la viabilidad del proyecto de Laporta al frente del FC Barcelona. Desde el fiasco con Dani Olmo hasta las desilusiones con los proyectos estrella como Barça Studios, parece que el presidente del Barça se enfrenta ahora a la que podría ser su mayor crisis desde su regreso al club en 2021.