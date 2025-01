Toni Freixa defiende a Joan Laporta de los ataques: "¿Por qué no montar un juicio a Florentino por las licencias de los conciertos?"

Toni Freixa volvió este lunes a El Partidazo de COPE para expresar su opinión con respecto a lo que sigue sucediendo en el Barcelona, que pasa por la negativa de la RFEF y LaLiga a inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor.

Ahora, al Barcelona no le queda otra que esperar que el CSD le dé la cautelar para que ambos jugadores puedan disputar la final de la Supercopa de España esta misma semana, siempre que el Gobierno se la dé y el Barça supere la semifinal.

Ha sido una semana en la que la oposición a Laporta ha pedido la dimisión inmediata de la directiva del club azulgrana antes de ejecutar la moción de censura.

Freixa se mostró molesto por que puedan criticarle por defender al Barcelona: "Soy del club, ¿cómo es que defiendo a mi club? No lo sé, a lo mejor me he vuelto loco", ironizó antes de comenzar la defensa a Joan Laporta. De hecho, no entiende que se critique tanto al presidente: "Soy muy respetuoso con la voluntad de todo el mundo, pero considero que el Barça es seguramente, el club más democrático que hay en España".

Joan Laporta se dirige a los socios del Barcelona

Precisamente, apoyó su argumento hablando de la estabilidad institucional que el Barcelona puede tener en manos de Laporta puesto que "el Barça en los últimos 30 años, un presidente ha terminado su mandato de forma natural solo una vez, y fue Laporta precisamente en el 2010, en un mandato en el que además hubo un voto de censura, por cierto", recordó.

Lamentó que en la historia más reciente del club haya estado presente siempre la amenaza de la moción de censura y que se impida que los presidentes acaben sus mandatos de forma natural: "Es que siempre estamos pidiendo y haciendo que el presidente se vaya, poniendo votos de censura. Y respeto para quien lo considere así porque está en los Estatutos. Hasta se inventan una figura, que es la cuestión de confianza, que no está prevista en los Estatutos, pero que se llega a decir, y todo el mundo la va repitiendo, pero tendrían que hacer una cuestión de confianza. Señor, si no está previsto esto. ¡Que esto no es el Congreso de los Diputados!", lamentó.

¿LAPORTA LO HACE TODO BIEN? FREIXA RESPONDE

Freixa reconoció que Laporta no lo está haciendo todo bien, pero lo justifica: "Esto no quiere decir que el presidente y la Junta de Directiva lo haga todo bien. Claro que no, si es que gestionar un club no es nada fácil. Y lo digo por propia experiencia".

"A Laporta le critica mucha gente que antes le aplaudía", comentó antes de añadir el dato de que fue elegido con 30.000 votos, aunque reconoció que es normal "que ahora haya gente que se sienta decepcionada. Pero apelo a algo muy serio: el Barça es una responsabilidad, y para mí, al cien por cien, creo que Laporta lo hace lo mejor posible".

En el caso concreto de la gestión de las fichas de Olmo y Pau Víctor, Freixa cree que el presidente "no esté satisfecho" con la incertidumbre actual "porque no ha salido bien, pero si tenemos que montar un juicio por cada cosa que no sale bien...", lamentó.

CORDONPRESS Dani Olmo y Pau Víctor, jugadores del Barcelona

freixa, al ataque

El exdirectivo del Barcelona pasó al ataque y denunció que no se monten juicios como al presidente del Real Madrid: "No me quiero meter con el Real Madrid, pero montemos un juicio por las licencias de los conciertos a ver si Florentino es un buen presidente...", sugirió antes de hacer otra denuncia.

"Que nadie se olvide que el Barça está sufriendo un atropello de parte de LaLiga y la Federación Española, incumpliendo la reglamentación federativa e impidiéndole un derecho que le corresponde, y si no ya lo veréis, con el Consejo Superior de Deportes y con el Juzgado Central de la Contención Administrativa".

Obras de reconstrucción y modernización del Camp nou

En cuanto a la venta de los palcos del futuro Camp Nou que Laporta gestionó para obtener la palanca que le ha permitido al club entrar en la regla 1:1 y, en consecuencia, poder fichar en el presente mercado invernal, Freixa cree que, como socio, "no necesito más información al respecto. El dinero irá al bolsillo del señor que ha comprado esos derechos. Supongo que también nos informarán, pero no me parece relevante", indicó.