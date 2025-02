Isaac Fouto y Siro López se reencuentran y Juanma Castaño les hace una advertencia: "No va a volver"

En lo que parece un giro inesperado y algo surrealista, los oyentes de El Partidazo de COPE presenciaron un momento histórico: la reaparición de Siro López en el estudio del programa, algo que, según palabras de Juanma Castaño, no ocurre de manera habitual. Lo curioso es que, al llegar, la tensión del pasado parecía haberse disipado entre él y su antiguo compañero Isaac Fouto, con quien compartió más de una acalorada discusión esta misma semana. Aunque el encontronazo en antena quedó en el olvido, el director del programa quiso hacer una advertencia contundente: "No va a volver a pasar".

El reencuentro entre Fouto y Siro no pasó desapercibido. La entrada de López al estudio fue descrita por Juanma Castaño como algo “histórico”, dada su condición de habitual en su propio espacio en Twitch y no en el estudio físico de COPE. “De verdad, no sabía que venía al estudio, pero justo la silla que había vacía era la que parecía organizada por Sálvame”, bromeaba Castaño, mientras destacaba el contraste entre la tensión del pasado reciente y la imagen de ambos periodistas sentados juntos.

La situación se tornó aún más llamativa cuando Siro, con un tono distendido, confesó que lo primero que hizo al llegar fue darle "un piquito" a Fouto. Un gesto inofensivo, pero que provocó la reacción inmediata de Fouto, quien bromeó al decir: “Pero yo he quitado la boca”. Esta interacción, que muchos vieron como un intento de restablecer la cordialidad, no logró esconder la tensión previa entre los dos colaboradores.

Siro López, en COPE

Sin embargo, el reencuentro no estuvo exento de tensión. Juanma Castaño aprovechó el momento para hacer una clara advertencia tanto a Siro López como a Isaac Fouto. "No estoy orgulloso de lo que pasó ni el domingo ni el lunes", afirmó con rotundidad, refiriéndose a las disputas que se habían generado en los programas anteriores. La sorpresa llegó cuando añadió: "No va a volver a pasar. No, no, no". Su mensaje estaba claro: aunque las discusiones son parte natural de la dinámica de un programa de tertulias, el mal rollo personal no tiene cabida.

¿Una nueva etapa para El Partidazo?

Castaño reiteró que las diferencias de opinión son bienvenidas, y que los enfrentamientos y puyas son parte de la esencia de un programa como El Partidazo, pero que los límites deben mantenerse. “No quiero ese mal rollo, no lo quiero”, sentenció el director, dejando claro que la relación entre los colaboradores no puede sobrepasar la línea de respeto y profesionalismo que se espera de un medio de comunicación como COPE.

El episodio, aunque breve, deja claro que El Partidazo se encuentra en un punto de inflexión. El director del programa no solo está buscando recuperar la armonía entre los colaboradores, sino también evitar que situaciones como la que se vivió el pasado domingo y lunes se repitan en el futuro. Es una advertencia a todos los involucrados de que, aunque las tensiones pueden ser naturales en un espacio de debate, siempre debe primar el respeto mutuo.

Siro López y Fouto, por su parte, parecieron aceptar el gesto y las palabras de Castaño con una actitud relajada, pero las palabras del director no dejan lugar a dudas: los límites están ahí para ser respetados, y los juegos de tensión excesiva, como los que se vivieron anteriormente, no tienen cabida en el futuro del programa.

El reencuentro de Isaac Fouto y Siro López podría simbolizar el inicio de una nueva etapa en El Partidazo de COPE, en la que las diferencias sigan existiendo, pero bajo un manto de respeto que evite cualquier altercado innecesario.