Siro López califica de "liga de granjeros" LaLiga después de que el Real Madrid sea líder otra vez: "Dice poco"

El Real Madrid asaltó este domingo el liderato de LaLiga tras remontar a Las Palmas en el Santiago Bernabéu (4-1) y aprovechar la derrota del Atlético de Madrid contra el Leganés.

EFE Kylian Mbappé celebra su segundo tanto ante Las Palmas.

El conjunto blanco, tras la derrota contra el Barcelona en la final de la Supercopa de Europa, empieza a recuperar sensaciones y contra el equipo canario ha demostrado el potencial goleador que tiene. Los pupilos de Carlo Ancelotti anotaron hasta siete tantos, aunque tres de ellos fueron anulados por el VAR. Y, sin lugar a dudas, Kylian Mbappé se echó al Madrid a sus espaldas ante la baja por sanción de Vinicius.

TCHOUAMÉNI, BAJA DE ÚLTIMA HORA Y ALABA REGRESA

El francés Aurélien Tchouaméni fue la mala noticia del Real Madrid antes del partido. El centrocampista francés fue baja de última hora para el encuentro por unas "molestias en la pierna izquierda" que amplían a seis las bajas que sufre Carlo Ancelotti.

Para suplir la baja de Tchouaméni, el italiano citó de urgencia a los canteranos Jacobo Ramón y Chema Andrés.

Y durante el partido se produjo una gran noticia, el regreso de David Alaba. El futbolista austriaco se lesionó en diciembre de 2023 y en marzo de 2024 sufrió unos contratiempos, que alargaron su proceso de recuperación.

EFE Alaba saluda al público del Santiago Bernabéu tras regresar a los terrenos de juego.

El central, en total, ha estado fuera de los terrenos trece meses y parece que ha regresado para reforzar una defensa mermada por las lesiones de larga duración de Dani Carvajal y Eder Militao.

ANCELOTTI RESPONDE A LAS CRÍTICAS

Carlo Ancelotti reivindicó el buen momento de su equipo en la rueda de prensa posterior al partido contra Las Palmas. Y el italiano aseguró que a pesar de las críticas de las últimas semanas y haber escuchado que juegan "muy mal" son líderes.

"El fútbol es así, pero todavía estoy confundido. He oído en los últimos días que jugamos muy mal y lo que veo es que el Real Madrid es líder. Seguiré observando a ver quién se equivoca", afirmó Ancelotti en la sala de prensa del Santiago Bernabéu.

EFE MADRID, 16/01/2025.- El entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, durante el partido de octavos de final de la Copa del Rey que Real Madrid y Celta de Vigo disputan este jueves en el Santiago Bernabéu. EFE/Sergio Pérez

Y agregó: "Ha sido un partido redondo. Empezamos mal, pero eso no cambió la dinámica del equipo. Mbappé nos ha ayudado mucho y está en una muy buena racha".

El italiano, además, indicó que sus jugadores no se dejan llevar por las críticas y hasta aplaudió la exigencia del Bernabéu. "Somos capaces de manejar bien los buenos momentos y también los momentos difíciles. Los pitos del Bernabéu son una crítica que duele, pero también motiva", apuntó.

Para finalizar, Ancelotti dijo: "No digo que somos lo que mejor jugamos al fútbol, pero que jugamos muy mal y que el equipo no está trabajado... El equipo está trabajado. Nadie es perfecto. No veo superequpos jugando un fútbol fantástico y nosotros jugamos teniendo en cuenta las características de nuestros jugadores".

la respuesta de siro lópez a ancelotti

Juanma Castaño, durante 'El Tertulión de los domingos', preguntó directamente a Siro López si se había sentido identificado con las palabras de Carlo Ancelotti en rueda de prensa por las críticas que el Real Madrid está recibiendo en las últimas semanas. Y el comentarista no dudó en responder al entrenador italiano. "Quería recordarle un poco el historial de derrotas que llevamos esta temporada", empezó diciendo.

Y añadió: "Efectivamente, el Madrid ha jugado no mal, muy mal en la mayoría de partidos. Lo cual, que ahora este líder dice poco de lo que es LaLiga. Es una liga de granjeros y, eso, lo vengo diciendo desde el año pasado".

EFE Carlo Ancelotti, durante la entrega de trofeos al Barcelona en la Supercopa de España

Santi Cañizares recriminó a Siro López subirse al carro en caso de que el Real Madrid gane LaLiga. "Si la gana no vayas a Cibeles a celebrarla", comentaba el exfutbolista.

A lo que Siro respondió: "Si digo lo que pienso y lo que veo, ¿no te da derecho a celebrarlo? ¿Tú eres menos valencianista por criticar al Valencia, a Lim o a Koeman?".

Cañizares no dudó en dar réplica y recalcó: "Si reniegas todo el año, luego no te subas al barco del Real Madrid cuando gane".

Juanma Castaño intentó cerrar el debate pidiendo "respetar a los periodistas críticos". "Estamos en una época donde todo el mundo está acostumbrado a que la gente tiene que opinar bien y abunda el buenismo", fueron las palabras del director de El Partidazo de COPE.

Para finalizar, Paco González, apoyando la opinión de Siro López, se sumó al debate señalando que "tiene razón" porque hace una semana el Barcelona le metió cinco y hace unos meses jugó mal contra el Liverpool o el Milan.

