Iñigo Martínez se despide del Barcelona: "Me marcho con el corazón lleno, sabiendo que el Barça siempre formará parte de mí"

El FC Barcelona anunció este sábado la salida del central español Iñigo Martínez después de dos temporadas de azulgrana y rumbo al Al Nassr de la liga saudí, a falta de que se haga oficial.

El internacional español decidió aceptar la oferta del conjunto de Riad, donde milita Cristiano Ronaldo, Sadio Mané y un Aymeric Laporte con quien volvería a darse el relevo, como en enero de 2018, si se confirma su intención de volver al Athletic Club.

A los pocos minutos de confirmarse la noticia, el central publicó en sus redes sociales un vídeo de despedida. "Me despido de un club que ha marcado mi vida", empieza diciendo Iñigo Martínez.

Y agregaba seguidamente: "Defender este escudo ha sido un honor y una responsabilidad que he asumido cada día con orgullo y compromiso. He vivido un sueño. Desde el primer día hasta el último, vestir esta camiseta ha sido un privilegio".

En el vídeo, Iñigo Martínez también quiso agradecer la acogida a sus compañeros y a la Ciudad de Barcelona. "Gracias a los entrenadores que confiaron en mí y a mis compañeros que se ha convertido en una familia. También quiero dar las gracias a la afición por su cariño incondicional y a la ciudad de Barcelona, que ha sido mi casa y la de mi gente", señalaba.

Y para finalizar, señaló: "Me marcho con el corazón lleno, sabiendo que el Barça siempre formará parte de mí".