Gonzalo Miró escucha a Lamine Yamal decir lo que le gustaría comprarse y lo señala: "Es preocupante"

RTVE y Atresmedia han sacado todas sus armas en esta batalla que ha comenzado por el Access Prime Time entre David Broncano y Pablo Motos. En 'El Hormiguero' estuvo este jueves Lamine Yamal, que confesó lo que le gustaría comprarse y no le dejan. Esto lo escuchó Gonzalo Miró en El Partidazo de COPE y mostró su preocupación.

El jugador del Barcelona, que cumplió 17 años hace un par de meses, concretamente el pasado 13 de julio, habló con Pablo Motos de la intensidad con la que ha vivido los últimos meses después de conquistar la Eurocopa 2024 con la selección española. El catalán apunta alto, ya que ha sido nominado al Balón de Oro 2024.

Desde sus inicios en el mundo del fútbol, el delantero destacó por su talento, algo que le convirtió en el jugador más joven de la historia en debutar y marcar con la selección española. Es uno de los futbolistas del momento y Pablo Motos conversó con él sobre este crecimiento tan fulgurante.

Cordon Press Lamine Yamal es la gran perla del Barcelona y del fútbol español.

Entre otras cosas, la gestión de la fama. Le preguntó si, por ejemplo, puede salir a comprar una cazadora, a lo que el joven confesó que lo hace a través de internet, "aunque de vez en cuando intento ir, sobre todo con mi hermano pequeño". Pero uno de los momentos de la entrevista llegó cuando le cuestionó por aquello que le gustaría tener.

Lamine Yamal

El reciente ganador de la última Eurocopa ha charlado de manera amable y educada con Pablo Motos en un diálogo en el que ambos han recorrido la faceta más íntima del futbolista, así como su trayectoria profesional y algunas anécdotas de su vida privada y de la flamante victoria.

También ha recordado sus inicios en el campo cuando era niño y ha recibido múltiples elogios por parte del presentador a consecuencia de sus logros, como el de ser el hombre más joven en ser nominado al Balón de Oro. También ha hablado sobre lo que para nadie era un secreto.

El FC Barcelona es mucho más que un equipo para Lamine Yamal; es su hogar y su mayor ambición. Durante la entrevista con Pablo Motos, ha sido claro al expresar su amor por el club: "No quiero que me den esos 120 millones porque me tendría que ir del Barça. Espero no poder irme nunca del Barça, quiero ser una leyenda".

En poco tiempo su vida ha cambiado mucho, pero hace todo lo posible para mantener los pies sobre el suelo: "Desde pequeño te enseñan en el Barça cómo va a ser tu vida, con psicólogos y todo, y te empiezas a acostumbrar". Si no, está su madre, que le ordena que haga la cama: "Mi madre manda a mi representante".

Lo que le gustaría comprarse

Durante la entrevista con Pablo Motos, el delantero sorprendió a todos al confesar que sueña con tener un pulpo como mascota, pero que su madre ha vetado la idea. Cuando Gonzalo Miró escuchó esto que había dicho Lamine Yamal en 'El Hormiguero', reaccionó en directo en El Partidazo de COPE y dijo lo que pensaba.

"Quiero comprarme un pulpo", dijo Lamine Yamal con total naturalidad a Pablo Motos, "es un animal exótico y diferente": "Si voy a casa de un amigo, nadie tiene un pulpo, pero yo sí". Pero su madre no le deja. Detalló que a los 13 años su madre le dijo que tendría que esperar hasta los 18: "Ahora me dice que hasta los 21".