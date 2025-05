Vieites, en El Partidazo de COPE: "Antony y Cucho son dos jugadorazos con una gran mentalidad ganadora y eso nos ha potenciado"

Publicado el 01 may 2025, 23:56 - Actualizado 02 may 2025, 00:02

El Betis ganó este jueves a la Fiorentina 2-1 en la ida de semifinales de la Conference League y se jugará el pase a la final del torneo el próximo jueves 8 de mayo en Italia. Los goles de Abde y Antony hicieron enloquecer a la afición presente en el Benito Villamarín, pero un gol de Ranieri frenó la euforia verdiblanca.

Y Fran Vieites, tras dar el primer paso hacia la gran final, atendió a El Partidazo de COPE desde la zona mista del Benito Villamarín. "Aunque el resultado hubiese sido distinto, para bien o para mal quedan 90 minutos por jugarse", empezó diciendo el portero del Betis.

EFE Antony celebra el 2-0 del Betis contra la Fiorentina.

Juanma Castaño le preguntó por el gol de Abde, que subió al marcador después de varios minutos y el chequeo del VAR y que en un principio parecía que no había entrado. "No he hablado con él, pero imagino que lo ha visto muy claro", comentaba al respecto Vieites.

Sobre los fichajes de invierno, que han hecho crecer al Betis en este tramo final de la temporada, el portero señaló: "Los refuerzos nos han dado mucho. Antony y Cucho son dos jugadorazos, tienen una mentalidad ganadora enorme y eso nos ha potenciado a los demás".

Al ser preguntado por su posible titularidad en la final, para finalizar dijo: "Mi trabajo es estar disponible siempre para lo que haga falta, sea Conference, sea Liga o sea un amistoso de pretemporada. Siempre estoy a disposición y dando mi mejor versión para ayudar al equipo".