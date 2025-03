Gabi, en El Partidazo de COPE: "Rechacé al Zaragoza en Navidad porque no vi un objetivo claro"

El Zaragoza anunció el pasado lunes 17 de marzo la contratación de Gabi Fernández como nuevo entrenador del equipo debido a la mala situación deportiva del equipo, que se encontraba a tan solo 1 punto de las posiciones de descenso a Primera RFEF.

Y el entrenador zaragocista ha pasado por los micrófonos de El Partidazo de COPE para hablarnos de la situación del club. "Estoy centrado en intentar darle la vuelta a la situación", empezó diciendo a Joseba Larrañaga.

"Creo que si te vienes abajo y la gente te ve cabizbajo, es muy difícil de convencerles de que se puede sacar adelante la situación. Entonces, tengo que tirar del barco y estoy preparado para ello. Tengo claro que lo conseguiremos", agregaba.

Gabi también explicó por qué decidió tomar las riendas del banquillo con el equipo en esta situación límite. "Tuve la oportunidad de venir en Navidad, pero creí que no era el momento porque no vimos un objetivo claro. En aquel momento el ascenso estaba muy complicado y el descenso también estaba lejos", comentó.

El técnico madrileño también habló sobre el ambiente que rodea al equipo. "Vi a los chicos cabizbajos y con la moral por los suelos. Pero hemos venido para intentar ayudarles y sacar la situación adelante. Y parece que, de momento, en este primer partido hemos conseguido revertir ese ambiente de crispación y vimos a La Romareda volcada con el equipo".

Gabi también repasó su carrera y destacó la importancia de todos los entrenadores con los que ha convivido en todos los equipos que ha jugado. "Siempre he remarcado su liderazgo y su capacidad para transmitir lo que siente. Al final te convence de lo que sea en cualquier momento", afirmaba sobre cómo le marcó Diego Pablo Simeone.

Para finalizar, confesó su gran sueño como entrenador. "Siempre he dicho que me haría ilusión entrenar a los equipos que me han ayudado en mi carrera como han sido Getafe, Zaragoza y Atlético de Madrid. Evidentemente, me ilusionaría dirigir al Atleti, pero ahora estoy en el Zaragoza y toda mi energía y capacidad están puestas en el Zaragoza".