El mensaje que le manda Óscar Pereiro a Enric Mas tras ver su actuación en el Mont Ventoux: "Ha escuchado al aficionado"

Este martes el ciclista español del Movistar Team, Enric Mas, nos hizo soñar con la posibilidad de ver una victoria de un corredor de nuestro país en el Tour de Francia. El balear se metió en la fuga del día en la 16ª etapa y durante varios minutos estuvo rodando en solitario y en cabeza de carrera durante la subida final al Mont Ventoux, sin embargo, finalizó la etapa en la 7ª posición. Escucha las declaraciones de Enric en el micrófono de Quique Iglesias en el audio que aparece a continuación.

Paret-Peintre conquista el Ventoux

El francés Valentin Paret-Peintre se impuso en la cumbre del Mont Ventoux en su primera participación en el Tour de Francia, por delante del irlandés Ben Healy y del colombiano Santiago Buitrago.

EFE Valentin Paret-Peintre celebra su victoria en la 16ª etapa del Tour

Es la primera victoria francesa en esta edición del Tour y la segunda del corredor del Soudal en una gran vuelta tras la conseguida en el Giro de Italia de 2024. Paret-Peintre se impuso al esprint a Healey, mientras que Buitrago entró cuatro segundos más tarde.

favoritos

Entre los favoritos, el danés Jonas Vingegaard hizo hasta tres ataques en las rampas del Ventoux, pero no pudo distanciar al esloveno Tadej Pogacar, que en un acelerón final avanzó en dos segundos a su principal rival en la general, al que ahora supera en 4.15.

El alemán Florian Lipowitz perdió 1.10 con respecto al líder pero se mantiene tercero a 9.05 y vio reforzado ese puesto, porque el británico Oscar Onley, que es quien más lo amenaza, se dejó 36 segundos más y está a 2.01 del podio.

El español Carlos Rodríguez, que fue decimoquinto a 3.02 del ganador, perdió una posición en la general en favor de Healy y ahora es décimo a 20.45 del líder.

la opinión de óscar pereiro

Al término de la retransmisión de la etapa en Tiempo de Juego, el ganador del Tour de 2006 y actual comentarista de COPE, Óscar Pereiro aplaudió el papel de Enric Mas: "Me parece una etapa espectacular por muchas cosas. Primero que evidentemente hemos cumplido, no sé si nuestro sueño, pero Enric, de alguna manera, ha escuchado al aficionado que le quiere ver en días como hoy, a pesar de no haber ganado. Para mí ha dado una lección de cómo hay que hacer para intentar ganar una etapa, ganar o no ganar, después es secundario".

EFE Pogacar acabó sacando dos minutos a Vingegaard en Mont Ventoux

En cuanto a la lucha por la general, Pereiro vio a un mejor Vingegaard: "Hemos visto algo que nos puede dar la ilusión también de ver estas últimas cinco etapas de Tour de Francia con un poco de emoción. Yo creo que Pogacar tiene que tener una desgracia, que ojalá nunca suceda para que pueda perder el Tour, pero estamos viendo que Vingegaard se ha acercado un pelín a él o él se ha acercado a Vingegaard, una de dos"

"Vamos a ver un Tour de Francia muy bonito de aquí al final de carrera y de verdad te lo digo, así como era muy pesimista hasta día de hoy, creo que de aquí al final de Tour de Francia podemos llevarnos una etapa", sentenció.