David Soria responde en El Partidazo de COPE a las críticas por perder tiempo: "Cuando ganas es cuando se quejan"

El portero del Getafe, David Soria, atendió a 'El Partidazo' de COPE con Juanma Castaño desde la misma pista del aeropuerto en Gipuzkoa, minutos después de la victoria de su equipo frente a la Real Sociedad. El guardameta reconoció la felicidad del vestuario por una segunda vuelta increíble que les permite soñar con Europa, sobre todo tras un mes de enero complicado "con la falta de efectivos, la falta de todo".

El equipo azulón logró una victoria sin realizar un solo tiro a puerta, un dato que el propio Soria comentó al final del partido. "La verdad que llamó la atención, ¿no? Ganar un partido sin tirar a puerta, pero, bueno, al final nosotros competimos", explicó el portero, subrayando el carácter competitivo del Getafe.

Acostumbrados a las críticas

Preguntado sobre si en el vestuario están cansados de las críticas que recibe el equipo por su estilo de juego, Soria fue claro. "Estamos acostumbrados, más que cansados. Entonces, ya, pues a veces nos afecta menos", afirmó. El portero considera que es algo recurrente que solo ocurre cuando obtienen buenos resultados: "lo es lo mismo de siempre, cuando cuando ganas es cuando cuando se quejan".

La gestión del tiempo y la tensión final

Sobre las acusaciones de perder tiempo, Soria se defendió asegurando que actúa como cualquier otro futbolista en su situación. "Cuando necesitas acelerar el partido, acelera, cuando necesitas pararlo, lo paras", sentenció. Además, añadió que "cuando vas ganando, intentas ganar cada segundo, como hizo, por ejemplo, la Real el otro día en la final, hasta que le empataron no vi a nadie sacando rápido".

El final del partido estuvo marcado por la tensión, especialmente en un lance entre Mikel Oyarzabal y Juan Iglesias. Soria explicó que todo se originó porque le acusaban de perder tiempo, a pesar de que, según él, siguió las indicaciones del árbitro: "El árbitro me había dicho, si te levantas, añado un minuto, me levanto y añadió el minuto". También hubo momentos de fricción con su excompañero Takefusa Kubo, de quien dijo que "le gusta meterse entre los charcos".

Un récord personal en penaltis

En el plano personal, David Soria se convirtió en el portero en activo con más penaltis parados en todas las grandes ligas tras detener un lanzamiento a Brais Méndez. "La verdad que de esos datos siempre te llegan, en una faceta complicada, y, bueno, eso es bueno, ¿no? Esperemos seguir aumentando los números", declaró el guardameta justo antes de subir al avión de vuelta a Madrid.