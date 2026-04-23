Juanma Castaño se fija en la distancia de 25 puntos que hay entre el Barça y el Atlético: "Una cosa es poner todos los huevos en la cesta de la Champions, y otra cosa es esto"

La jornada de Liga que está disputando estos días entre semana ha dejado un dato demoledor que refleja la abismal distancia que ha existido esta temporada entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Tras la derrota de los rojiblancos ante el Elche (3-2), y la victoria del club blaugrana sobre el Celta por 1-0, la diferencia en la clasificación se ha disparado hasta los 25 puntos, una situación que ha provocado la reacción de Juanma Castaño, en el comienzo del programa de este miércoles de El Partidazo de COPE.

Una racha para olvidar

El comunicador ha puesto el foco en el pésimo momento que atraviesa el conjunto madrileño en el tramo final de la competición. Castaño ha recordado los nefastos números del equipo: "En los últimos 8 partidos, el Atlético de Madrid ha cosechado una victoria, un empate y 6 derrotas".

Para el periodista, esta mala dinámica es injustificable, incluso si el equipo tuviera la mente puesta en otras competiciones. "Una cosa es poner todos los huevos en la cesta de la Champions, y otra cosa es esto", ha sentenciado Castaño, criticando con dureza el rendimiento del Atlético de Madrid, contando todas las competiciones, tanto Liga, como Champions, como la final de la Copa del Rey del pasado sábado.

simeone

Pese a su derrota por 3-2 ante el Elche CF, el entrenador rojiblanco, el argentino Diego Pablo Simeone, mostró su lado optimista de cara a lo que le viene por delante - las semifinales de la Liga de Campeones ante el Arsenal -.

EFE Simeone, en el banquillo del Martínez Valero

"Siempre soy optimista de cara a lo que va a venir. Está claro que tenemos futbolistas muy importantes, confío en ellos absolutamente, sé que van a sortear todas estas situaciones que estamos atravesando y confío absolutamente en mis futbolistas", dijo el 'Cholo' Simeone este miércoles en rueda de prensa desde el Estadio Martínez Valero.