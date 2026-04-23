Juanma Castaño explica las razones de la falta de brillantez del Barcelona en las últimas semanas: "Echando la vista atrás, hay peores partidos que mejores"

El FC Barcelona logró una victoria trabajada ante el Celta de Vigo (1-0) en el Spotify Camp Nou, en un partido marcado por el sufrimiento, las lesiones y un largo parón por una emergencia médica en la grada. El único gol del encuentro lo anotó Lamine Yamal desde el punto de penalti, aunque el joven atacante tuvo que retirarse lesionado tras ejecutar el lanzamiento. También João Cancelo abandonó el campo antes de tiempo por molestias físicas.

EFE Lamine Yamal se duele tras lanzar el penalti contra el Celta

TRABAJADA VICTORIA CON LA MIRADA PUESTA EN LA ENFERMERÍA

El conjunto blaugrana no firmó su mejor actuación y se mostró incómodo durante buena parte del choque, especialmente en una primera mitad en la que el Celta fue superior por momentos. El equipo gallego, con un juego dinámico y asociativo, generó varias ocasiones claras, obligando a Joan García a intervenir con acierto para evitar el gol visitante. Sin embargo, la falta de puntería penalizó a los de Claudio Giráldez.

El partido cambió en el minuto 40, cuando Lamine provocó un penalti tras una acción individual y lo transformó con calma. Poco después, el encuentro quedó detenido durante más de veinte minutos debido a un paro cardíaco en la grada. La rápida actuación de los servicios médicos permitió estabilizar al aficionado, que fue trasladado al hospital, lo que generó alivio general antes de reanudarse el juego.

EFE Lamine Yamal pide el cambio tras su lesión en el Barça-Celta

Tras el descanso, el Barça dio un paso adelante. Con Pedri dirigiendo el ritmo, el equipo ganó control y generó más peligro. Ferran Torres llegó a marcar el segundo, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Aun así, los azulgranas no lograron cerrar el partido.

En los minutos finales, la entrada de Iago Aspas reactivó al Celta, que apretó en busca del empate, aunque sin éxito. El Barça resistió con oficio y sumó tres puntos clave que le permiten mantener una ventaja de nueve puntos al frente de LaLiga, acercándose al título.

LA FALTA DE BRILLANTEZ AZULGRANA

Pese a que el Barça logró su octavo triunfo en La Liga, en 'Tiempo de Opinión' de El Partidazo de Cope se analizó la falta de brillantez del conjunto azulgrana en los últimos encuentros.

Miguel Rico fue el primero en hablar de esa escasez y Juanma Cataño se mostró de acuerdo con la opinión del comentarista. "Si echamos la vista atrás, recientemente hay peores partidos que mejores del Barcelona en las últimas semanas", afirmaba el director del programa. Y agregaba: "Tengo la sensación de que el Barça ha ido perdiendo juego a medida que ha ido avanzando la temporada".

Y para finalizar, Miguel Rico detallaba cuáles pueden ser los motivos de ese bajón futbolístico. "El equipo está cansado, la plantilla no es lo suficientemente larga ni competitiva para afrontar todos los títulos hasta el final de temporada", señalaba.

Y añadía seguidamente: "Y hoy, el Barcelona ha pagado un peaje caro con la lesión de Lamine Yamal, la de Cancelo y la quinta tarjeta amarilla de Eric García, que no podrá jugar contra el Getafe".