Oyarzabal niega la grave acusación de Juan Iglesias y bajó acompañado al vestuario del Getafe para aclarar la situación

Mikel Oyarzabal niega rotundamente la acusación gravísima lanzada por el jugador del Getafe, Juan Iglesias, tras el partido entre la Real Sociedad y el equipo azulón. Según ha informado Marco Antonio Sande en 'El Partidazo de COPE', el capitán txuri-urdin, visiblemente afectado, ha bajado al vestuario visitante acompañado por varios compañeros y por el director deportivo, Erik Uretos, para aclarar la situación y desmentir los hechos.

La tensión salta por los aires

El entorno del jugador de la Real Sociedad sugiere que todo podría ser fruto de un malentendido, posiblemente una frase sacada de contexto en un momento de máxima tensión, con "170 pulsaciones por minuto". La versión que se maneja es que el insulto no fue tal y como lo ha interpretado el jugador del Getafe, sino una expresión propia de un lance del juego.

Por su parte, Juan Iglesias, tras realizar la acusación, no ha querido detallar las palabras exactas de Oyarzabal ante los micrófonos, limitándose a decir: "Eso me lo guardo para mí". El defensa del Getafe también ha pronunciado una frase que ha molestado especialmente en el club donostiarra, "esos son los valores que tienen aquí", calificada como despectiva.

Silencio oficial y malestar

La Real Sociedad ha optado por el silencio y ha decidido no sacar a ningún jugador a la zona mixta para hacer declaraciones. Esta falta de una versión oficial contrasta con la información que llega desde el entorno del futbolista, que asegura que "Mikel está flipando por colores" y niega categóricamente lo ocurrido.