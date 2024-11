David Sánchez reacciona a las pintadas en la casa de Piqué en la Cerdanya: "Soy yo y hago un helipuerto"

El fin de semana, la casa de Gerard Piqué en la Cerdanya, una de las zonas más exclusivas de Cataluña, fue vandalizada con pintadas reivindicativas que aludían a la creciente gentrificación de la zona y el impacto que esto tiene en los residentes locales. Las pintadas, acompañadas de un vídeo en el que un grupo encapuchado se cuela en la propiedad, fueron reivindicadas por Arran, la organización juvenil vinculada a la CUP, que denunció la especulación inmobiliaria y los precios desorbitados del alquiler en este enclave.

El incidente ha generado una gran polémica, y en El Partidazo de COPE, Helena Condis y David Sánchez analizaron las repercusiones de este acto de protesta y la reacción de Piqué, quien, al parecer, no ha mostrado preocupación alguna. El comentario de David Sánchez sobre lo sucedido, con su tono irónico y desafiantes palabras, ha llamado la atención de muchos.

Helena Condis explicó en el programa cómo el exfutbolista, quien estaba en Italia presentando la Kings League italiana con Zlatan Ibrahimović, descubrió las pintadas al regresar a Barcelona el domingo por la mañana. Según Condis, Piqué se enteró del ataque mientras se dirigía al Gran Premio de Motociclismo, y las pintadas aparecieron en la fachada y en la puerta de su segunda residencia en Bolvir, un pequeño pueblo de la Cerdanya donde también tiene casa Leo Messi, su vecino.

Europa Press Gerard Piqué

El mensaje que acompañaba el acto vandálico y las imágenes compartidas por los autores del hecho a través de las redes sociales tiene un claro objetivo: denunciar los elevados precios del alquiler en la zona. En el vídeo, se escucha una voz en off criticando a los "pijos de Barcelona" que compran segundas residencias, se aprovechan de las infraestructuras locales como las pistas de esquí y los campos de golf, y provocan la expulsión de los habitantes originales debido a la especulación inmobiliaria.

las pintadas en la casa de Piqué

Este tipo de actos ha ido en aumento en los últimos años, y el propio David Sánchez reconoció que la situación refleja una problemática más amplia que afecta a todo Cataluña, y que no es exclusiva de la Cerdanya. Según él, los precios de la vivienda han subido en toda la región, y zonas como la Costa Brava y el Empordá ya estaban "conquistadas" por la especulación antes de que la Cerdanya se convirtiera en el último refugio para los más adinerados.

David Sánchez, con su característico tono mordaz y directo, no dudó en ofrecer una respuesta sarcástica sobre cómo reaccionaría si estuviera en la situación de Piqué. "Yo soy Piqué y mañana empiezo a construir un helipuerto en la casa", afirmó con tono de broma, añadiendo que la solución sería "una capita de pintura, se limpia y a disfrutar de las pistas de esquí, de los restaurantes... Y las playas no, porque no tienen, pero eso es lo de menos".

Sánchez continuó su reflexión señalando que lo que está ocurriendo en la Cerdanya no es un problema exclusivo de Piqué o de Messi, sino un fenómeno mucho más transversal que afecta a toda Cataluña. El precio de la vivienda ha aumentado drásticamente en las zonas más turísticas y exclusivas de la región, un proceso que, según el periodista, es parte de una tendencia que ya afecta a toda Europa. "Lo que está ocurriendo no es solo un problema local. Esto está pasando en todas partes, no solo en Cataluña", dijo Sánchez, haciendo hincapié en que la Cerdanya era hasta ahora una de las pocas zonas que permanecían relativamente asequibles, pero que ahora también ha sido "conquistada" por la especulación inmobiliaria.

AFP7 vía Europa Press Gerard Piqué, exjugador del FC Barcelona, ​​durante el Gran Premio de España de Fórmula 1 Aramco 2024, décima ronda del Campeonato Mundial de Fórmula Uno 2024 del 21 al 23 de junio de 2024 en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en Montmeló, España

El incidente de las pintadas ha generado un amplio debate en los medios y en las redes sociales. Por un lado, están quienes defienden la protesta como una forma legítima de visibilizar un problema real: la gentrificación de las zonas rurales y el desplazamiento de los habitantes locales debido a la llegada de personas adineradas que compran propiedades como segundas residencias. Los activistas de Arran han señalado que esta situación provoca que los precios de alquiler sean inalcanzables para la mayoría de los habitantes, obligando a muchos a abandonar sus pueblos natal.

David Sánchez reacciona

Por otro lado, muchos critican la forma en que se ha llevado a cabo la protesta. El vandalismo y la invasión de propiedad privada, especialmente cuando se trata de figuras públicas como Gerard Piqué y Leo Messi, son acciones que algunos consideran desmesuradas e inapropiadas. En este contexto, el comentario irónico de David Sánchez refleja la frustración de aquellos que creen que la culpa de esta situación no recae exclusivamente en los individuos que compran las propiedades, sino en un sistema económico mucho más amplio que favorece la especulación y el encarecimiento de la vivienda.

La llegada de figuras como Gerard Piqué y Leo Messi a estos enclaves solo ha acentuado la visibilidad de este problema. En este sentido, las pintadas en la casa de Piqué no solo son un acto de protesta contra la especulación inmobiliaria, sino también una manifestación de la creciente frustración de los jóvenes que sienten que no tienen acceso a los mismos recursos y oportunidades en su propio territorio.