La crítica de Manolo Lama a Vinicius tras lo que hizo después de la derrota contra el Valencia: "Es increíble"

El Real Madrid no pudo con un Arsenal (3-0) que les superó en la segunda parte. Los dos primeros goles llegaron de parte de Rice de falta. Dos tantos que fueron los primeros del Arsenal en su historias en las eliminatorias de la Champions. También los dos primeros goles de falta de Declan Rices después de 10 lanzamientos de falta en 339 partidos jugados.

El tercer gol llegó de la mano de Mikel Merino. El español puso la puntilla una eliminatoria en la que el Real Madrid va a tener que tirar de épica en el Santiago Bernabéu para poder remontarla.

Cordon Press Mikel Merino celebra su gol, en el Arsenal - Real Madrid

Los de Carlo Ancelotti no jugaron su mejor partido y los de arriba prácticamente no crearon peligro. Vinícius Jr demostró que no está fino en una contra tempranera donde, con bastante espacio y tiempo, no fue capaz de encontrar a Mbappé, el mejor de los tres en cuanto a participación porque Rodrygo apenas apareció. Lo mismo le pasó a Bellingham, aunque el inglés fue creciendo con el paso de los minutos junto a un Camavinga acertado en la contención y el robo.

el mal partido de vinicius

De hecho, Miguel Aguilar informó en 'Tiempo de juego' que Vinicius, durante el partido, tocó 38 balones, de los cuales perdió 18. Además intentó regatear tan solo cuatro veces, pero no llegó a completar ninguno. Por su parte, Rodrygo intentó uno y tampoco lo finalizó.

Tras el partido, Bellingham reconoció que a pesar del mal resultado cosechado, podría haber sido peor porque "nosotros no estuvimos ni cerca. Esa es la verdad, y el Arsenal estuvo realmente bien. Sé que dos de sus goles fueron tiros libres, pero podrían haber marcado muchos más. Nos castigaron y eso pasa en el fútbol de alto nivel".

Eso sí, Bellingham confió en que pueden darle la vuelta a la eliminatoria en el Santiago Bernabéu el miércoles de la próxima semana.

"Hay un segundo partido y eso es a lo que nos estamos aferrando. Necesitamos algo realmente especial, algo loco, pero un lugar donde suceden cosas locas es nuestra casa". "Aún estamos vivos, tenemos 90 minutos de fútbol y cualquier cosa puede pasar en el Bernabéu", comentó.

EFE Bellingham, Bellingham tras la derrota del Real Madrid contra el Arsenal

la opinión de manolo lama

En 'El Partidazo de COPE', se analizó y debatió sobre la poca importancia que está teniendo Vinicus y su mal rendimiento. "Yo no creo que sea un problema físico. Es un problema de cabeza. Yo creo que Vinicius empezó la temporada pensando que era el líder del equipo. Yo creo que Mbappé le ha ido comiendo la tostada y eso, yo creo que, anímicamente, le ha afectado", empezó diciendo Manolo Lama.

Además explicó porque no es un problema físico el que tiene el jugador brasileño: "Él corre y el otro día lo demostró contra la Red. Pero es increíble que él no se atreva a encarar y eso no es un problema físico".

Por otro lado, unos minutos más tarde aseguró que "hay una cosa que me parece inexplicable. Un futbolista que palma 1-2 contra el Valencia no puede salir esa noche con un post donde pone su nombre y su éxito por encima del Madrid. Eso es inexplicable".

"Eso es para que los que le llevan las redes sociales, que no sé si le hacen los tuits o hacen lo que les da la gana, se tapen para el resto de su vida. Tú, palmando en tu campo con el Valencia, que podías haber palmado la Liga...", finalizó diciendo Manolo Lama.

