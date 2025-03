La consecuencia del fichaje de Zubimendi por el Real Madrid que descubre Rubén Martín: "No te caben"

El fichaje de Martín Zubimendi por el Real Madrid parece estar cada vez más cerca, tal y como informa Marco Antonio Sande en El Partidazo de COPE. El centrocampista de la Real Sociedad ha despertado el interés del club blanco, que ve en él una opción ideal para reforzar su mediocampo. Su calidad, su inteligencia táctica y su capacidad para manejar los tiempos del partido lo convierten en un fichaje de alto nivel.

El jugador donostiarra ya estuvo cerca de salir rumbo a la Premier League, concretamente al Liverpool, pero su agente sigue escuchando ofertas y ahora parece que su destino más probable es el Santiago Bernabéu. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, tiene la operación bien encaminada, y la posibilidad de ver a Zubimendi vestido de blanco es cada vez más real.

Alamy Stock Photo Martín Zubimendi de la Real Sociedad durante el partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League entre el Manchester United (Man U) y la Real Sociedad el 13 de marzo de 2025 en el estadio Old Trafford de Mánchester, Inglaterra.

Actualmente, Zubimendi es un futbolista clave e indiscutible en el once de Imanol Alguacil, pero su salto a un equipo de la élite absoluta podría ayudarle a consolidarse también en la Selección Española. En la actual convocatoria, su participación se ha visto condicionada por la ausencia de Rodri, que sigue siendo el titular indiscutible para Luis de la Fuente. Un fichaje por el Madrid podría ser el impulso definitivo para asentarse en el combinado nacional.

"No te caben todos"

El periodista Rubén Martín dejó clara su opinión sobre la situación del centro del campo del Real Madrid: "Si tienes a Tchouaméni, Camavinga, Valverde y Bellingham, ahí ya hay cuatro. No te caben todos". Esto abre una discusión sobre si la llegada de Zubimendi podría generar un exceso de talento en una zona del campo donde el equipo ya está bien cubierto.

Si tienes a Tchouaméni, Camavinga, Valverde y Bellingham, ahí ya hay cuatro. No te caben todos" Rubén Martín En El Partidazo de COPE

La falta de un "5" puro en el equipo también fue motivo de debate. Joseba Larrañaga planteó la pregunta: "¿Quién es el '5' del Madrid ahora mismo?". A lo que Melchor Ruiz respondió: "Es que hay un debate, no hay un cinco claro". La función de mediocentro defensivo no está del todo definida en el equipo de Carlo Ancelotti, y eso podría abrirle la puerta a Zubimendi como una pieza clave para el equilibrio táctico.

Dani Ceballos, que ha dado un paso adelante en la última temporada, también podría entrar en esta ecuación. Según Melchor Ruiz, "Ceballos ha jugado de '5' en el Madrid", aunque no de la manera tradicional. "Cuando ha jugado, es él quien saca el balón", añadió Rubén Martín. Sin embargo, otros periodistas, como Roberto Morales, no lo ven así: "La salida de balón la da Ceballos, pero eso no significa que sea un '5'". Este debate evidencia que el Madrid no tiene un pivote defensivo puro, lo que podría hacer que la llegada de Zubimendi tuviera sentido.

Xabi Alonso puede ser clave

El precio del traspaso tampoco sería un obstáculo. La cláusula de rescisión del jugador es de 60 millones de euros, una cantidad asumible para el Real Madrid. En las oficinas del Bernabéu ven factible la operación y están dispuestos a negociar si el jugador presiona para salir.

Alamy Stock Photo Martín Zubimendi de la Real Sociedad con el balón durante el partido de LaLiga EA Sports entre la Real Sociedad y el CD Leganés en el Estadio Reale Arena

Además, la posible llegada de Xabi Alonso al banquillo blanco podría ser un factor determinante para su fichaje, ya que el técnico vasco confía plenamente en el estilo de juego de Zubimendi. El exjugador del Madrid es uno de los entrenadores mejor valorados del momento, y si finalmente se hace con el mando del equipo, su interés en el centrocampista podría ser definitivo.

La decisión final está en manos del jugador, que tiene contrato con la Real Sociedad hasta 2026. Sin embargo, tal y como apuntó Marco Antonio Sande en El Partidazo de COPE, si el Madrid presenta una oferta irrechazable, su salida podría ser inminente.