Camacho, en El Partidazo de COPE: "Soy optimista porque el partido ya está perdido; solo se puede remontar"

Este miércoles a las nueve de la noche el Real Madrid intentará conseguir una épica remontada contra el Arsenal, después de perder en Inglaterra (3-0). Una de esas remontadas épicas tuvo lugar en 1984, cuando el Madrid levantó un 0-3 al Anderlecht con un contundente 6-1, donde uno de los protagonista fue Camacho, el protagonista de la entevista de Juanma Castaño.

“Estoy optimista porque el partido ya está perdido. Ahora solo se puede remontar. No es el primer partido que se ha levantado y últimamente ha habido equipos más fuertes que el Arsenal que saben lo que significa jugar en el Bernabéu. El Bernabéu pesa mucho para todos los equipos”, dijo Camacho sobre el partido

En cuanto a su épica remontada contra el Anderlecht aseguró que "les decía que por qué no lo vamos a intentar. Me tenían que hacer caso porque era el veterano, pero esas cosas han cambiado". Algo que ha detectado que no pasa en el Real Madrid por la marcha de Nacho y la lesión de Carvajal. A pesar de eso "hay una gran calidad y Bellingham puede contagiar mucho".

"Todos los equipos tienen grandes jugadores, pero igual que hay momentos determinados en los que todos el mundo pide el balón, también puede pasar al revés. Este es de los partidos en los que si se mete un gol al principio va a haber una comunión entre la afición y los jugadores”, explicó el ex jugador del Real Madrid.

En cuanto a lo que le preferiría que pasara en ese partido del miércoles aseguró que "me gustaría que empezara con el 1-0 pronto. Si la afición que ve el partido va soso se le pega". Pero "lo más importante es la capacidad goleadora. Ahora recibir goles no es tan importante. Lógicamente, los de arriba son los que van a tener toda la batuta".