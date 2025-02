El nuevo 'dardo' que manda Javier Tebas a Florentino Pérez a raíz de las polémicas arbitrales: "Casualmente..."

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este lunes que empieza "a sentir vergüenza" de lo que ha vivido "como madridista", en contra de las quejas del Real Madrid contra el arbitraje, apuntando que "si ganan, es gracias a que han peleado contra las fuerzas del mal, y si pierden, por una conspiración arbitral" que "no existe", aunque "se intenta" que la crea "todo el madridismo".

"Se intenta que todo el madridismo entre en una política de conspiración que no es. Es un insulto al resto de los clubes. Si un club le gana al Madrid, no es porque haya sido mejor, sino porque el árbitro intencionadamente ha pitado en contra del Real Madrid", valoró el mandatario en el Desayuno Deportivo de Europa Press.

Para Tebas, tras las críticas, a través de comunicados y en Real Madrid TV, el Real Madrid es un club llorón. "Me remito a los datos objetivos. Soy madridista hibernando", reiteró e ironizó con la visión de la entidad madridista de la competición. "Hay una conspiración mundial, todo el mundo está en contra del Madrid", comentó.

"Esto de los árbitros ya no se si es que hay sesgo para el Real Madrid o para que ganen otros clubes que no sean el Real Madrid. Revisan ya cuando juega el Barça con el Rayo, con el otro, es una manía... Llorando han construido un relato que no es verdad", defendió.

Tebas cree que la postura del club blanco les permite decir que "si ganan, es gracias a que han peleado contra las fuerzas del mal, y si pierden, es por una conspiración arbitral". "Empiezo a sentir vergüenza de lo que he vivido como madridista", confesó el presidente de LaLiga, antes de cargar contra el presidente de la entidad madridista, Florentino Pérez.

Cordon Press Florentino Pérez en el palco del Etihad Stadium para presenciar el Manchester City - Real Madrid.

"Casualmente, cuando convoca elecciones Florentino, se empieza a hablar de Sociedad Anónima Deportiva (SAD), pero ya no se habla de eso. Hasta noviembre de 2023 ha sido miembro de la Junta Directiva de la RFEF y no ha dicho nada; ha estado ocho meses desde que estalló el 'caso Negreira', y no ha dicho nada, no me vale el discurso ahora del Real Madrid. El Real Madrid busca la solución para él mismo", criticó.

"ES IMPOSIBLE LALIGA SIN REAL MADRID Y BARÇA"

Así, recordó que LaLiga denunció ante el órgano competente de la RFEF el comunicado del Real Madrid en el que calificaban de "adulterada" la Liga. "Tenemos que defender la competición y a sus clubes, decir eso hace mucho daño a la competición", advirtió. "Hay que reconocer que su gente de comunicación es muy buena", bromeó.

También reprochó a Florentino Pérez que "ahora el nuevo discurso" sea que "nada más y nada menos que LaLiga y Tebas" van "a expropiar al Real Madrid". "Ya lo dijo en 2021, 'el fútbol está arruinado', y que yo sepa no estamos arruinados. Si lo dice alguien con mucha influencia, parece que es verdad", lamentó, antes de valorar los gritos en el Santiago Bernabéu este domingo afirmando que el mandatario quiere "robar" al club.

"Todo lo que gritaron estaba preparado. Todos sabemos como funciona esto. Están los portavoces de los clubes y de las gradas. ¿Qué les estamos robando? ¿No creen en el reparto de los derechos de televisión?", se preguntó de manera retórica.

Aún así, Tebas defendió que "es imposible una Liga sin Real Madrid ni Barça". "Es como si quisieran llevarse la Puerta de Alcalá, no cabe en ninguna legislación, ni la nuestra ni la europea".

"HAY QUE CAMBIAR EL MODELO DE ARBITRAJE DE FORMA URGENTE"

Además, valoró de forma positiva un cambio en el modelo del arbitraje, ya que considera "mala señal" que cada vez "más veces" los clubes pidan reunirse con el Comité Técnico de Árbitros (CTA). "Significa que hay que cambiar, los clubes no están contentos y hay mucha desazón. Para pedir esas reuniones tienen que estar muy enfadados y a disgusto. Si se fuese más transparente, habría menos consultas de los clubes, no habría tanto enfado", expresó.

"Los sufridores (del VAR) son los clubes con las decisiones. El VAR está para ayudar, pero ha sufrido una distorsión en todo este tiempo, los clubes no saben el criterio marcado. Hay que cambiarlo de forma urgente", afirmó.