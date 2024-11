¿Se arrepiente Nacho Fernández de haber dejado el Real Madrid esta temporada?: "Sabía que iba a jugar mucho"

Nacho Fernández, actual jugador del Al-Qadsiah en la liga de Arabia Saudí, habló con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE sobre su decisión de dejar el Real Madrid este verano. A pesar de las dificultades que atraviesa el equipo de Carlo Ancelotti debido a las lesiones en defensa, el canterano madridista aseguró que no se arrepiente de su decisión. En su lugar, expresó sentirse completamente feliz con su nuevo rumbo, tanto en lo profesional como en lo personal.

Una de las principales razones por las que Nacho decidió cambiar de aires este verano fue la certeza de que continuaría siendo una pieza clave en el Real Madrid. El defensor, que había sido un habitual en las últimas temporadas, mencionó que aunque no iba a jugar todos los partidos, sí tenía claro que disputaría una buena cantidad de minutos.

En este sentido, Nacho subrayó: "Cuando decidí dejar el Real Madrid sabía que iba a poder jugar muchos partidos, era habitual los últimos años. Pero jugar 40-50 partidos no iba a afectar en mi decisión. La decisión era muy clara, cuando uno siente que ha llegado su momento…"

Nacho Fernández, en la entrevista en El Partidazo de COPE

Con la marcha al fútbol saudí, Nacho tomó una decisión más allá de los números, una cuestión de cambio de vida, de buscar algo distinto a su rutina en Madrid. "No me arrepiento absolutamente nada. Sabía lo que hacía y estoy muy feliz por la decisión que tomé y por mi vida de ahora."

¿Se arrepiente Nacho Fernández?

El hecho de que el equipo de Ancelotti haya sufrido varias lesiones en su defensa este inicio de temporada, con la baja de Eder Militão, la de Dani Carvajal y la larga recuperación de David Alaba, ha dejado a Antonio Rüdiger como único defensa central disponible en muchas ocasiones. Ante este escenario, se ha especulado sobre si Nacho podría haber reconsiderado su decisión de abandonar el club, ya que, de haberse quedado, podría haber tenido más oportunidades en el once titular debido a la escasez de defensores.

Sin embargo, Nacho no muestra dudas al respecto. A pesar de las circunstancias, el jugador afirma con rotundidad que "si me hubieran llamado, yo estoy aquí muy feliz, tengo mucho que agradecer a mi nuevo equipo". Nacho es consciente de que la situación en el Real Madrid es complicada, pero su decisión estaba tomada desde antes, sin dejarse influir por las lesiones o las bajas en la plantilla.

Una de las críticas que ha recibido la decisión de Nacho ha sido su fichaje por el Al-Qadsiah, donde, según él mismo admitió, percibe una cantidad de dinero mucho mayor que la que ganaba en el Real Madrid. Sin embargo, el defensa ha sido claro al respecto: "No me he venido solo por el dinero, quería un cambio de vida".

Nacho Fernández, en El Partidazo de COPE

A pesar de su marcha, Nacho no pierde el contacto con el Real Madrid y sigue de cerca los partidos de su exequipo. Para él, el Madrid es su equipo y, aunque el inicio de temporada ha sido complicado debido a las lesiones y el mal arranque de algunos de sus jugadores más importantes, mantiene plena confianza en la capacidad de recuperación del equipo: "Estoy seguro que la decisión que tome será la mejor. Cuantos más problemas ha tenido el Madrid, ha sido todavía mejor equipo", destacó.

"Sabía que iba a jugar mucho"

En cuanto al futuro del club, Nacho señaló que, a pesar de las dificultades actuales, el Real Madrid tiene la capacidad de superar cualquier adversidad: "Tiene una capacidad tremenda para salir adelante y lo lleva demostrando los últimos años frente a todas las adversidades". Sobre la posible llegada de nuevos refuerzos en defensa, Nacho dejó claro que lo mejor sería que el club apostara por la cantera, ya que los jóvenes tienen talento y están más que preparados para dar el salto al primer equipo.

"Como canterano, me encantaría que no ficharan a nadie y apostaran por chicos de la casa", dijo Nacho, destacando el buen rendimiento de Raúl Asencio, quien dio una gran asistencia en su último partido con el primer equipo. Para Nacho, es fundamental que el club confíe en sus jugadores más jóvenes, ya que estos tienen mucho que aportar y están preparados para asumir responsabilidades.