La anécdota de Antoni Daimiel y Andrés Montes con la Reina Letizia en una noche de NBA en Canal+: "Sin maquillaje"

En el mundo del deporte y la televisión, hay momentos que trascienden lo profesional y se convierten en recuerdos entrañables. Una de esas historias fue compartida recientemente por Antoni Daimiel en El Partidazo de COPE, donde evocó su experiencia junto a Andrés Montes durante las noches de NBA en Canal+ que involucra a la actual Reina Letizia.

Durante su tiempo en Canal+, Daimiel y Montes se dedicaron a la retransmisión de partidos de la NBA, convirtiéndose en una pareja icónica que dejó huella en los aficionados al baloncesto. Lo que muchos no saben es que durante ese período, coincidieron con Letizia, quien por entonces trabajaba como presentadora en CNN+.

Según Daimiel, Letizia llegaba al estudio alrededor de las cuatro de la mañana para prepararse, mientras ellos finalizaban sus transmisiones y se desmaquillaban. Este cruce de caminos en el mundo de la televisión dio lugar a momentos de camaradería que Daimiel recuerda con cariño.

La Reina Letizia en CNN+

"Coincidimos durante un tiempo con la actual reina", reveló Daimiel. "Ella estaba allí a las seis de la mañana, y nosotros, después de los partidos, nos quedábamos un rato hablando con ella". Esta cercanía permitió que la Reina Letizia, entonces una figura en ascenso en el mundo del periodismo, compartiera momentos de risa y anécdotas con los dos narradores.

Con la Reina Letizia

Andrés Montes, conocido por su humor y su estilo único, solía hacer comentarios que entretenían no solo a sus televidentes, sino también a Letizia. "Andrés hacía algunos comentarios sobre la vida particular, y nos reíamos. Nos llevábamos bien con ella", explicó Daimiel. Esta relación, que parecía informal, muestra cómo la realeza puede ser accesible en ciertas circunstancias, especialmente en un entorno que promueve la camaradería y el buen humor.

La historia no termina ahí. Daimiel recuerda un momento particular que destaca la cercanía que habían desarrollado. Cuando se anunció el compromiso entre la entonces Letizia Ortiz y el Rey Felipe VI, Daimiel recibió una llamada que lo sorprendió. "Me llamó en el mismo momento", comentó, "la primera llamada que tengo es de él".

Antoni Daimiel revela que le dijo: "No te lo vas a creer Daimiel… ¡Si es que la hemos visto sin maquillar!". Esta anécdota no solo es divertida, sino que también muestra un lado humano de Letizia, que en ese momento era una figura pública emergente y aún tenía una vida relativamente normal.

Andrés Montes en Canal+

La risa y la sorpresa de Daimiel ante esta llamada reflejan la naturaleza amistosa y desenfadada que existía entre ellos. Esta vivencia se vuelve aún más entrañable cuando se considera que Andrés Montes, lamentablemente, falleció en 2009. Recordar estos momentos con él proporciona un sentido de nostalgia y pone de relieve la importancia de las relaciones forjadas en el ámbito profesional.

Antoni Daimiel y Andrés Montes

La conexión con la realeza, aunque fugaz, añade una capa de interés a la narrativa de Daimiel y Montes, quienes se han ganado un lugar en el corazón de los aficionados al baloncesto en España. Sus historias y anécdotas no solo ofrecen un vistazo a su trabajo, sino también a cómo las vidas de las figuras públicas pueden entrelazarse en maneras sorprendentes y memorables.

A medida que se cumplen 15 años desde la muerte de Andrés Montes, recordar estas historias nos invita a celebrar su legado y su capacidad para hacer que las noches de NBA fueran mucho más que simples retransmisiones de partidos. Fue una época en la que la televisión española vivió momentos inolvidables, y la anécdota de Andrés Montes, Daimiel y Letizia se suma a esa rica historia.