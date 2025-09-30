Juanma Castaño, sobre el mensaje de Florentino Pérez a Mourinho: "No está apagado del todo"

El programa El Partidazo de COPE ha sido el escenario de una revelación que aviva la conexión entre José Mourinho y Florentino Pérez. Juanma Castaño, director del espacio, ha compartido un audio del técnico portugués tras la derrota del Benfica en Londres ante el Chelsea, donde desvelaba un detalle desconocido. Preguntado por un posible regreso a España, Mourinho sorprendió a todos al compartir el contenido de un mensaje reciente del presidente del Real Madrid.

El técnico relató el gesto del máximo mandatario blanco. "Ahora que estoy hablando para España, Florentino me ha mandado un mensaje, y el mensaje decía, 'estoy muy contento porque has regresado a un club de tu nivel'", explicó Mourinho. Con estas palabras, el entrenador no solo evidencia su buena sintonía con Pérez, sino que aprovecha para elogiar a su actual equipo, del que Mourinho ya se preguntó "¿quién no estaría interesado?" cuando se oficializó su fichaje por el Benfica.

El propio Mourinho insistió en la importancia de su club actual, asegurando que "mismo Florentino, que es el presidente del Real Madrid, guarda, mira Benfica, y sabe que Benfica es es un gigante". El regreso de Mourinho al Benfica ha cerrado un círculo 25 años después, y este gesto de Pérez refuerza la magnitud de su proyecto.

EFE El entrenador del Benfica, José Mourinho, hace un gesto durante el partido de la fase de liga de la UEFA Champions League entre el Chelsea FC y el SL Benfica en Londres.

Una relación que perdura

La reacción en el plató de El Partidazo de COPE no se hizo esperar. El propio Juanma Castaño analizó el intercambio de amabilidad entre ambos protagonistas. "Sigue sigue habiendo mensajitos de amor entre Florentino y Mourinho", comentó el comunicador, antes de sentenciar con una frase que da pie a todo tipo de especulaciones: "Eso todavía no está apagado del todo".

No está apagado del todo" Juanma Castaño Director de El Partidazo de COPE

Alamy Stock Photo El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante la UEFA Champions League

Estas palabras se suman a la opinión de Juanma Castaño, que ya analizó que le "extrañaría que Florentino Pérez fichase a Mourinho por un arrebato". Este guiño entre presidente y exentrenador reabre el debate sobre un hipotético regreso del portugués al banquillo blanco, un debate que se suma al que ya protagonizó Siro López pidiendo "calma" con Xabi Alonso y recordando el "duro revés" del equipo con Mourinho en su anterior etapa.