Paco González, director de Tiempo de Juego, señala el día del "juicio final" para el Real Madrid de Xabi Alonso: "El problema está creado"

El Real Madrid ganó en la 2ª jornada de la Champions League 0-5 al Kairat Almaty con tres goles de Kylian Mbappé. Esta goleada llega después de la dura derrota del sábado ante el Atlético de Madrid, que le goleó 5-2 en el Metropolitano y que dejó en evidencia a muchos de los jugadores y al entrenador.

El partido ante el Kairat comenzó con un sorprendente dominio del equipo local pero a partir del minuto 15 el Real Madrid empezó a llegar con mucho peligro ante un rival con un nivel muy inferior. Mbappé fue, otra vez, la gran estrella marcando los tres primeros goles de los madridistas. El primero, desde el punto de penalti; el segundo, aprovechando un pase largo de Courtois que le dejó solo ante el portero; y el tercero, al culminar una gran jugada de Rodrygo y un taconazo de Güler en la frontal, que dejó la pelota para que el francés marcara con un buen disparo.

El Real Madrid cerró la 'manita' después de los cambios realizados por Xabi. El 0-4 lo hizo Camavinga de cabeza, a pase de Rodrygo; y Brahim cerró el marcador en el descuento con un disparo dentro del área. Mbappé habló tras la victoria, dejando muy claro que la derrota ante el Atlético no la van a olvidar: "Nunca hay que olvidar lo que ha pasado, esta es otra competición pero hay que seguir pensando lo que pasó el fin de semana para no volver a pasar algo así".

Paco González, director de Tiempo de Juego, habló de ese derbi madrileño que rompió el pleno de victorias que llevaba el Real Madrid en Liga y comentó el partido que será clave para el futuro de Xabi Alonso: "Yo creo que el problema está creado. Ahora, se puede ir agravando con pequeños accidentes: que hoy empates, que no ganes al Villarreal, se puede ir agravando, pero el día del juicio final es el Madrid - Barça; ese día ya sí que es el juicio final. Si hasta entonces has perdido mucho, pues ese es el día de la sentencia de muerte. Si has ganado todo, pero ese día te la vuelves a pegar...."