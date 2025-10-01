La extraña actitud de Valverde, sin participar en los rondos y calentando con las manos en la espalda

La situación de Fede Valverde en el Real Madrid ha generado una notable extrañeza. Miguel Ángel Díaz contó en 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño, la insólita suplencia del uruguayo en el partido de Champions League ante el Kairat Almaty. Todo esto sucede después de que el jugador afirmara que "no había nacido para jugar de lateral derecho", en un momento en el que Xabi Alonso cuenta con las bajas de Dani Carvajal y de Trent Alexander-Arnold en ese lateral.

Un comportamiento fuera de lo común

Miguelito contó que, durante el calentamiento, le llamó la atención no ver a Valverde en el rondo que tienen obligación de realizar los suplentes. "Buscaba a Valverde en el rondo de suplentes; contaba a Bellingham, a Camavinga, todos, y luego pensé que estaba en el vestuario y no, estaba sentado en el banquillo", ha explicado.

EFE MADRID, 27/09/2025.- El delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez (i), controla la pelota ante Fede Valverde, del Real Madrid, durante el partido de liga entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid que se disputa en el estadio Riyadh Air Metropolitano este sábado. EFE/Sergio Pérez

Aunque al principio ha salido a calentar con sus compañeros, el periodista ha observado un cambio en su actitud. "Luego se le ha visto pasear con las manos atrás, y luego se ha sentado en el banquillo, creo que por iniciativa propia", ha añadido Díaz, quien sospecha que no fue una decisión técnica.

Es muy anormal que Valverde, que es un fijo en las alineaciones, vuelva de un partido como este de Champions sin tener un minuto" Miguel Ángel Díaz

La normativa del calentamiento

El hecho de que el segundo capitán del equipo no disputara ni un solo minuto ha disparado las especulaciones. "Es muy anormal que Valverde, que es un fijo en las alineaciones, vuelva de un partido como este de Champions sin tener un minuto", ha destacado Miguel Ángel Díaz en el programa.

realmadrid.com Fede Valverde, en rueda de prensa

Ante la pregunta de Juanma Castaño sobre si los suplentes están obligados a participar en el rondo, Miguelito ha aclarado que, a diferencia de la etapa con Ancelotti donde era opcional, ahora "sí hay obligación" de salir al césped e incluso de participar en el rondo. "Vamos a ver qué sucede en los próximos días, pero me llama mucho la atención lo que hoy ha pasado con el segundo capitán del Real Madrid", ha concluido.