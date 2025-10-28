Alexia Putellas, en El Partidazo de COPE: "La final en el Metropolitano es un reto"

La Selección española femenina ha sellado su pase a la final de la Liga de Naciones tras ganar a Suecia con un gol de Alexia Putellas (0-1). La protagonista del encuentro antedió a Andrea Peláez en 'El Partidazo de COPE', con Juanma Castaño, justo antes de que el equipo volase hacia Madrid, para analizar el partido y la nueva etapa del combinado nacional.

Alexia reconoció que el enfrentamiento fue "un poco más tosco de lo que esperábamos", descartando cualquier tipo de relajación por el resultado anterior. La jugadora ha atribuido parte de la dificultad a las condiciones del terreno de juego: "Mis botas son amarillas y están marrones, entonces, era barro, era complicado jugar".

A pesar de todo, la centrocampista ha destacado la calidad del rival para explicar el desarrollo del choque. "No hay que olvidar que ellas son un ranking 3 del mundo. Nosotras somos las primeras, pero ellas están las terceras, entonces, iba a ser igualado, seguro", ha explicado.

El gol no es una obsesión

Con su gol ante Suecia, ya suma cinco en esta edición de la Liga de Naciones. Sin embargo, Alexia ha asegurado que no tiene el gol "entre ceja y ceja", ya que su rol en el equipo se centra más en la "creación de acciones" que en la finalización.

EFE La selección española celebra el gol de Alexia Putellas en el partido de vuelta de semifinales de la Liga de Naciones femenina entre Suecia y España

La capitana siente que puede "llegar desde segunda línea" y se enfoca en la efectividad. "Normalmente siempre digo que tengo una, entonces, es cuestión de ser eficaz, es algo que he trabajado mucho. La que tenga, pues intentar ser eficaz y ayudar al equipo", ha comentado sobre su mentalidad.

La nueva era de Sonia Bermúdez y la final

El partido de vuelta de la final de la competición se disputará en el estadio Metropolitano, el martes 2 de diciembre: "Un reto también. El otro día en Málaga fue increíble, espero que en el Wanda pues sea lo mismo, porque encima es la vuelta y queremos levantar el título ahí", ha afirmado Putellas.

Sobre la llegada de Sonia Bermúdez al banquillo, ha señalado que es una "decisión de la Federación" y que la plantilla se mantiene profesional. Según Alexia, la nueva entrenadora les comunicó desde el primer día que quería "trabajar muchísimo, sobre todo el aspecto defensivo", una faceta en la que ya se ven resultados.

El equipo acumula ya dos partidos con la portería a 0, un dato que respalda el nuevo enfoque. "Poco a poco también es normal, es un staff nuevo que necesita tiempo para aplicar sus matices y nosotras, pues, intentar ser esponjas, cogerlo todo y reflejarlo en el campo", ha concluido la jugadora.