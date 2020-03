Juan José Omella, en 'El Espejo': «Los padres deben ser los responsables de la formación de sus hijos»

El cardenal Juan José Omella, elegido este martes como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal española, ha concedido al programa de COPE "El Espejo" su primera entrevista tras su elección. En ella, el arzobispo de Barcelona ha respondido al proyecto de ley de Educación del Gobierno que reduce la capacidad efectiva de las familias de ejercer su derecho constitucional a decidir qué educación quieren para sus hijos. En su entrevista con José Luis Restán, Omella ha recordado que "la célula básica de la sociedad es la familia y allí se transmiten los valores". "Hay que aprender a respetar esto y no pretender estatalizar todos los ámbitos y especialmente el de la moral. Que se deje a los padres ser los responsables de la formación de los hijos. No hay que imponer, porque detrás están las ideologías y eso no es bueno", ha comentado.