Mª Luisa Berzosa es religiosa jesuitina y participa en el Sínodo de Obispos, como experta de la Secretaría especial del Sínodo.

Ha trabajado muchos años en America Latina y en Europa en los centro de "Fe y alegría" con niños y jóvenes. En Roma, a lo largo de todo el mes de octubre tiene la importante tarea de escuchar todo lo que se dice en la asamblea, por las mañanas, para ponerlo en común por la tarde en la comisión de lengua castellana.

" Es un observatorio privilegiado para ver cuáles son los temas dominantes- ha dicho-. Los jóvenes piden que la Iglesia sea más relacional, empática, cercana e inclusiva; que se traten los temas sin miedo y que se sepa escuchar y acompañar".

Respecto al clima de trabajo, esta religiosa vallisoletana ha explicado que la Iglesia vive un momento muy delicado, algo que no trasciende en la sala de la plenaria la dinámica de intervenciones es muy protocolaria, pero sí en momentos como el café o los grupos de trabajo. "El primero que está como uno más es el Papa Francisco, y ayuda saber que todos trabajamos por lo mismo. Ayer todos hablaban de la carta del cardenal Marc Ouellet, desde mi punto de vista un texto claro y clarificador. Todo eso está en el sínodo, pero al mismo tiempo no queremos quedarnos ahí, queremos seguir caminando".

Ante una situación - que Mª Luis Berzosa ha dicho que no se va a solucionar de un día para otro- el reto está en que cada uno se pregunte qué estamos llamados a modificar. "Yo estoy contenta de vivir este momento porque como me pasa en mi familia o en mi congregación, los momentos de dificultad son también mi historia y no quiero ser expectadora criticona sino protagonista constructiva".

Que sea transparente

El riesgo es ver el sínodo como un guirigall