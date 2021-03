Mons. Jesús Ruiz: "La Iglesia es la entidad con más credibilidad en Centroáfrica"

El Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo en Centroáfrica y es misionero comboniano y español. En la Cadena COPE hemos podido compartir micrófono en numerosas ocasiones con el obispo de Bangassou -también español- mons. Juan José Aguirre y ahora el Santo Padre confía la diócesis de Mbaiki a Mons. Jesús Ruiz, un gran conocido de Aguirre ya que han trabajado juntos en el país. Para analizar y compartir la misión que le espera, esta nueva tarea que le ha confiado el Papa Francisco, mons. Ruiz atiende a los micrófonos de El Espejo.

Mons. Jesús Ruiz conoce muy bien el país de la República de Centroáfrica, ya que ha trabajado 9 años en su actual diócesis y tres en Bangassou: "La situación del país sigue siendo calamitosa. En diciembre hubo elecciones y se creó una coalición, un grupo donde se mezclaron los enemigos encontrados. Esto genero 250 mil refugiados en ese momento. Ahora hay bastante inseguridad, de las 9 diócesis, 7 están en riesgo. Hay una situación de mucha inseguridad, están las tropas rusas, intentando desmantelar los grupos armados. Van ciudad a ciudad, pero muy lentamente".

La tarea de la Iglesia en una situación tan complicada para el obispo es muy clara: "Esta guerra ha llevado a la Iglesia a ponerse como el abanderado del pueblo. Es la entidad que tiene más credibilidad hoy en Centroáfrica. La iglesia no ha huido, nos hemos quedado, hemos acogido a unos y a otros, hemos enjugado tantas lagrimas... La iglesia sigue siendo un faro en medio de la noche. Estamos gritando al mundo entero que queremos la paz. Tiene que haber justicia, vivimos en una impunidad terrible, donde los asesinos son nombrados consejeros ministeriales. Estamos luchando por la justicia, diciendo que hay miles de víctimas".

El prelado español explica también la diferencia entre ambas diócesis: "He estado trabajando muchos años. Son notables las diferencias, por ejemplo, no tenemos tanto clero como en Bangassou, solo me encontrare con 7 sacerdotes. La extensión no es tan grande. En Bangassou me dedicaba a visitar iglesias, veía a los sacerdotes y estaba con ellos. En Mbaiki tendremos una actividad más tranquila. De 10 parroquias solo hay dos cogidas por los rebeldes, esto nos da margen para tener otras actividades".