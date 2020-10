Mons. Escribano, nuevo Arzobispo de Zaragoza: "La devoción a la Virgen del Pilar tiene una actualidad enorme"

Este 12 de octubre de 2020 es un día especial para el nuevo Arzobispo electo de Zaragoza, Mons carlos Escribano. No solo porque es un día de fiesta en España y que celebramos a la Virgen del Pilar, si no porque va a tomar las riendas de una nueva archidiócesis que conoce bien, ya que ha sido sacerdote en Zaragoza: "Mis padres son de Zaragoza. He vivido mi ministerio aquí y la devoción a la Virgen del Pilar es muy grande".

Es un día de fiesta prácticamente internacional, ya que el día de la Hispanidad se celebra también en diferentes puntos de América. Pero no hay que olvidar, que es el día de la Virgen del Pilar, una devoción que según cuenta mons. Escribano en El Espejo "tiene una actualidad enorme. Nosotros estamos pasando por un momento complejo igual que Santiago y necesitamos el aliento de María. Es el gran reto que tiene la Iglesia en España, situarnos ante esta sociedad, buscar caminos para anunciar el Evangelio, conscientes de que el covid lo ha cambiado todo... pero anclados en la esperanza".

Una evangelización de la que ahora estará a cargo más concretamente en la archidiócesis de Zaragoza. Y para hablar sobre esta labor se ha referido al Congreso de Laicos que se celebró en el mes de febrero: "El Congreso de Laicos fue una irrupción del Espíritu. Tenemos retos muy importantes que afrontar y los laicos tienen que asumir su protagonismo. Es idispensable para la tarea de evangelización que tenemos delante. El congreso lo ha estructurado para iluminar los próximos años de una forma certera, pero sobre todo contando con hombres y mujeres que nos van a ayudar. Hay que confiar en la fuerza que tiene el laicado".

En la sociedad que vivimos -y en el tiempo que nos ha tocado- hay "say situaciones complejas que necesitan respuesta", explica el prelado ante los debates sobre la eutanasia o la crisis que vive la educación. "Cuando tú te situas ante realidades que cuestionan lo que tú entienes que es lo mejor para la persona, hay que buscar la respuesta. La sociedad ha mutado y nos encontramos ante una realidad en la que para mucha gente el hecho religioso no es significativo. Nosotros tenemos que intentar buscarles, hay cuestiones en las que podemos caminar juntos y que en ese camino se puede abrir a la trascendencia. El laicado es el que realmente está inmerso en esta realidad y la Iglesia tiene que caminar a su lado. No solo en las realidades controvertidas si no en abrir horizontes para la evangelización".

"La tarea que tenemos es ingente", explica el nuevo Arzobispo de Zaragoza. "La propuesta del papa Francisco es ser capaces de diferenciar los espacios a evangelizar. Podemos tener distintas estrategias de evangelización, en algunas hay que garantizar la formación doctrinal para que el fundamento no se vea debilitado, pero hay otros espacios, en las periferias. A lo mejor tienes que intentar flexibilizar -sin traicionar el dogma-, pero sí que ser capaz de establecer un diálogo con el mundo que hace que seamos más eficaces en la evangelización".