Mons. Escribano explica que la Iglesia tiene el reto de acercarse a todos los jóvenes

"Acompañar a todos los jóvenes en lo que tiene que ser la alegría del amor", éste es el principal reto al que se enfrenta la pastoral juvenil ha explicado el obispo.

Obispos de todo el mundo y expertos en la evangelización y el acompañamiento de jóvenes se reunirán a partir del lunes 3 de octubre en el Vaticano con el objetivo de concretar cuáles deben ser las estrategias y las actividades que deben promoverse.

Mons. Escribano ha insistido en la importancia del acompañamiento a los chicos y chicas de estas edades, algo que la Iglesia viene haciendo. Sin embargo, la propuesta que se hace en el contexto de este sínodo es la de llegar a "todos los jóvenes", también a los que están lejos de los ambientes eclesiales, "abriendo el horizonte" de las personas que se acercan habitualmente a las parroquias.

El obispo de la Diócesis de Calahora, La Calzada y Logroño expuso los tres grandes escenarios para la evangelización ante los que se encuentra la Iglesia y que requieren metologías de trabajo diferentes. "No podemos trabajar igual con jóvenes que habitualmente van a misa, que con los que no vienen pero han oído hablar de Dios o con los que no piensan que podamos decirles nada interesante. Esta variedad de escenarios exige estrategias diferentes a nivel pastoral. Algo que es fascinante".

"El amor es el hilo conductor, que puede dar plenitud al corazón de las personas", ha afirmado el prelado quien ha añadido que el Sínodo aportará reflexión y respuesta a todos estos retos".

El Sínodo de los obispos sobre los jóvenes se celebra Roma del 3 al 28 de este mismo octubre. En COPE estaremos muy atentos sobre lo que pase en el Vaticano y te lo contaremos.