María Lucila, la religiosa que ha realizado su profesión apesar del coronavirus

María Lucila es natural de Argentina, pero lleva un año y dos meses en Málaga, ciudad que respira el espíritu de San Manuel González, el fundador de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Conoció a estas religiosas a través de una amiga de su parroquia que ingresó en las hermanas. Le atrajosu alegría, y saber que seguían a un Jesús que está vivo en la Eucaristía, con el deseo ardiente de darlo a conocer al mundo.

María Lucila ha realizado el pasado domingo 24 de mayo, su profesión dentro del Año Jubilar que conmemora el centenario de la congregación, lo que es para ella una confirmación desu vocación de llevar a todos el don de la Eucaristía,para que los hombres y mujeres de esta época no se sientan perdidos ni abandonados. En la casa donde se produjo su fundación, hace cien años, las Misioneras Eucarísticas de Nazaret han vivido la crisis del coronavirus como una ocasión de fortalecer su comunidad y de buscar lo esencial: que el Señor está en medio de nosotros y nos da la esperanza para cada día.

A la vez, han aprovechado para preparar la casa para este año jubilar, en que será meta de peregrinación para muchas hermanas. Su oración continua ante Jesús en la Eucaristía se ha centrado en pedir por los enfermos, por los médicos, por los que limpian y cuidan, fijándose en lo pequeño, en lo que no se suele tener en cuenta.

Durante su profesión, María Lucila no ha podido contar con la presencia física de su familia que, debido a la pandemia, no ha podido viajar desde Argentina. Ha sido un sacrificio que ha ofrecido por todos aquellos que están lejos de quienes quieren. Pero sobre todo, ha vivido su profesión fijándose no tanto en lo que ha podido faltar, sino en lo que Dios le regala.