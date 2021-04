La historia de un sacerdote que recorre Manila para rescatar a los niños de las calles

El padre Dauchez llegó a Manila en 1995, cuando era seminarista, y en un testimonio recogido por la revista Misión, cuenta que lo hizo “por no parecer cobarde”, porque nació y creció en Versalles, y estaba acostumbrado a un entorno de mucho confort. Un compañero le provocó un día diciéndole que no aguantaría si le mandaban a una parroquia pobre. De ahí vino su deseo de ir Filipinas para ayudar unos meses que se han convertido ya en dos décadas. De hecho, el padre Dauchez fue ordenado sacerdote de la diócesis de Manila y hoy dirige la fundación Tulay ng Kabataan (Puente para los niños), una red de casi treinta casas de acogida para más de 2.000 niños y enfermos mentales a los que recoge cuando vagan por los barrios de Manila y sus arrabales.

Algunos de estos niños tienen familia, pero no pueden o no quieren atenderlos; otros han huido de casa o los han echado. A veces viven en grupo para protegerse unos a otros, pero la mayoría están expuestos a la violencia, las mafias, la miseria y la explotación. A los que no quieren venir a la fundación, les educan en la calle, tratan de alimentarlos y, sobre todo, de llevarlos a Dios. Porque como explica el padre Dauchez, “se trata de meter a Dios en su corazón destrozado”.

A pesar de la dureza de sus historias, este joven sacerdote dice que viviendo con estos niños es imposible caer en la desesperanza, porque ellos encuentran fuerza y alegría en medio de situaciones terribles. “Ahí te das cuenta de que la acción de Dios es verdadera y es más fuerte que el mal”, explica.

El padre Dauchez ha conseguido que cientos de mendigos puedan adorar semanalmente a Jesús Eucaristía en mitad de las smokey mountains, unas descomunales montañas de basura al aire libre donde viven cientos de familias en busca de chatarra y despojos. Y cuando le preguntan por qué expone ahí al Señor, responde: “si hoy Cristo vuelve en su gloria a Manila, ¿dónde crees que iría?... yo no tengo duda, iría al basurero. Ahí están sus preferidos. Y ahí es donde yo quiero que lo encuentren”.