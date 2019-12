COPE apoya como cada año la campaña 'Yo contigo Venezuela' que impulsa 'Ayuda a la Iglesia Necesitada'

Venezuela necesita toda la ayuda para salir del colapso social, político y económico que vive en estos días. El 15% de la población se ha visto obligado a huir del país. El 30% de los niños sufren problemas de desnutrición y el 60% de las familias venezolanas buscan alimento en la calle. A ello se suman los apagones de luz, el déficit de medicamentos o la falta de agua potable.

Ante este panorama, toda ayuda es poca. Y ahí está presente la Iglesia, tanto la venezolana, que se ve desbordada atendiendo a los más necesitados, como en el exterior. Por ello, la fundación pontificia 'Ayuda a la Iglesia Necesitada', ha presentado este miércoles la campaña 'Yo contigo Venezuela', que como cada año COPE asume como propia a lo largo y ancho de toda su programación, y que tiene como objetivo apoyar los comedores sociales que dependen de la Iglesia, así como proyectos de construcción de pozos de agua potable para colegios e instituciones eclesiales.

El obispo de Acarigua, Monseñor Juan Carlos Bravo Salazar, ha explicado en 'El Espejo' que en medio de una enorme crisis, "la Iglesia en Venezuela debe reinventarse para responder a las necesidades del pueblo. La respuesta de la Iglesia a la desesperanza debe apuntar hacia la fraternidad. La acción de los cristianos siempre debe generar fraternidad”, subraya el obispo.

La crisis venezolana alcanza a todos los sectores. Las comunidades cristianas de Venezuela no vive ajeno a ello, por lo que trabaja por renacer: “Ante un sistema político corrupto y unos políticos que impiden que el país avance, es indispensable que la Iglesia repiense cómo sobrevivir para estar al lado de los pobres y los oprimidos, que sea un instrumento de liberación para nuestro pueblo”.

Monseñor Juan Carlos Bravo espera que el descontrol y descontento social creciente entre la población no conduzca a la violencia: “Los cristianos apuntamos a la fraternidad, de lo contrario no es eclesial. No estamos llamados para buscar una salida violenta en perjuicio de nuestro pueblo”.

La falta de medicamentos y el déficit en los servicios, provoca que la muerte esté muy presente en el país latino: “El dinero que recaudemos con esta campaña será para el mantenimiento de las iglesias y ayudar a los pobres. Crear un hogar como pide Jesús, una vida en abundancia”.