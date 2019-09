Conoce a la nueva superiora general de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana

Tras la celebración del XXIX Capítulo General de la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, la Hna. Carmen Mora ha sido elegida como hermana superiora general para los próximos 6 años, hasta 2025.

En 'El Espejo' de la Cadena COPE, la nueva superiora ha explicado que, de entrada, “da un poco de respeto, asusta un poco el nuevo cargo”, pero reconoce que luego “se siente una sostenida porque ahora mismo me siento confiada e ilusionada”.

El Capítulo General ha llevado por título Su Amor te renovará. (Sof 3,17). Centradas en Cristo, recreemos carismáticamente la vida fraterna y la misión. Soñemos juntas el futuro y se ha centrado en tres grandes núcleos. “El punto de partida ha sido cómo centramos nuestra vida en Jesucristo y, desde ahí, cómo vivimos nuestro carisma, nuestra propia vida fraterna y, también, la misión con las personas a las que atendemos”, ha explicado la Hna. Carmen Mora.

"Nuestras hermanas de Venezuela yo creo que son heroicas"

La Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana nació en Zaragoza en 1804, con el carisma de la caridad universal hecha hospitalidad, “principalmente con los más pobres y necesitados y viviendo ese amor hasta el heroísmo”, señala la nueva superiora, que también ha recordado que, en un principio, eran solamente Hermanas de la Caridad pero que, después, recordando un grupo escultórico traído desde Barcelona por los fundadores, añadieron la coletilla 'de Santa Ana'.

La Hna. Carmen Mora ha asegurado que la Congregación está compuesta por casi 1 800 hermanas y tiene presencia en 29 países de los cinco continentes, alguno de los cuáles atraviesan grandes dificultades. “Nuestras hermanas de Venezuela yo creo que son heroicas”, explica la nueva superiora general.

La situación en Venezuela

“Yo me sorprendí viendo por la televisión cuando Guaidó se proclamó presidente del país y nuestras hermanas estaban allí. No sólo las más jóvenes, también las que podían caminar de las más mayores estaban apoyando a Guaidó con su bandera venezolana”, señala la Hna. Carmen Mora.

"Ellas afrontan la situación con una gran esperanza y confianza en Dios, y valorando lo que tienen"

La nueva superiora general de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana reconoce que la situación de las hermanas en el país es dramática. “Corren la misma suerte que el pueblo. Tienen dificultad para encontrar alimentos. Una de las hermanas españolas que están en Caracas, M.ª Cruz Cordobilla, se levanta muy temprano todas las mañanas y se recorre muchas panaderías para conseguir reunir el pan necesario para que desayunen las hermanas por la mañana”, explica la Hna. Carmen Mora.

“Es una situación de desabastecimiento, de dificultad porque no tienen gas o luz para cocinar, porque los aparatos a veces no funcionan por los cortes de electricidad... Una de nuestras hermanas falleció porque necesitaba dializarse y sin electricidad no hay máquinas para ello”, recuerda la superiora general.

“A pesar de la dificultad que tienen, ellas lo afrontan con una gran esperanza y confianza en Dios, valorando lo que sí que tienen y lo que les ayuda a crecer y a fortalecerse en esta situación adversa”, señala la Hna. Carmen Mora, que comenta que, a raíz de esta situación, la Congregación ha decidido crear una comunidad en Colombia, en la frontera con Venezuela, “para poder apoyar los casos más complejos, las operaciones, por ejemplo, y que las hermanas puedan descansar un poco. Aunque esta comunidad no sólo está para apoyar a las hermanas, también atiende a todos los migrantes venezolanos que cruzan la frontera”.

La Hna. Carmen Mora también ha destacado que cuentan con muchas vocaciones. “Más fuera de España que en España, esto es así. Sobre todo en la parte de Asia y el Pacífico es donde más vocaciones tenemos. También en Sudamérica. Y en España, el próximo 15 de septiembre hace los primeros votos la única novicia que tenemos”, concluye la nueva superiora general.