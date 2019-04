El arzobispo de Rabat analiza las claves del viaje apostólico del Papa a Marruecos

Mons. López Romero ha sido testigo de excepción del viaje que el Papa Francisco ha realizado a Marruecos y que se ha desarrollado íntegramente en la Archidiócesis de Rabat, de la que es pastor.

El arzobispo de Rabat asegura que está muy contento, pero también relajado tras las “semanas y meses de tensión en la preparación de este viaje, que ha sido el mayor acontecimiento organizativo que una Iglesia local puede vivir”.

Mons. Cristóbal López explica que la presencia del Papa Francisco en Rabat ha despertado “una primera impresión de gozo, de alegría profunda enorme y satisfacción”. El arzobispo de Rabat también considera que lo que se ha vivido en la capital de Marruecos este fin de semana es “una experiencia de comunión extraordinaria. Comunión entre nosotros. Por ejemplo, la coral: 500 jóvenes cantando provenientes de 18 corales diferentes. Pero también comunión con la Iglesia universal y con el pueblo marroquí que nos ha acompañado y que ha participado de una manera grande en este acontecimiento”.

“Hay dos aspectos a recalcar que contribuyen a esta visión positiva” señala el arzobispo de Rabat. “Por un lado, la participación e implicación de múltiples actores en esta visita: las autoridades marroquíes, la sociedad civil, las comunidades cristianas y el pueblo en general. Y también la prensa, que se ha volcado, tanto la nacional como la internacional”.

Por otro lado, Mons. López Romero destaca la profundidad y el calado de los mensajes recibidos por parte tanto del Papa como del rey Mohammed VI. Sobre el mensaje del rey de Marruecos, el arzobispo de Rabat invita "a leerlo, porque creo que de ahora en adelante lo vamos a citar en las homilías tanto o más que a san Agustín. Es un mensaje muy remarcable, que vale la pena leer sin prejuicios para ver cómo podemos iniciar una nueva etapa del diálogo islamocristiano”.

El arzobispo de Rabat concuerda con el Papa en que el problema no está en ser pocos, sino en ser insignificantes. “El problema no es la cantidad, sino la calidad”, explica Mons. López, que explica que “la Iglesia es signo, y de un signo lo que se pretende no es que sea muy grande, sino que sea auténtico y que sea bello”.

Mons. Cristóbal López también ha narrado en 'El Espejo' cómo fue el encuentro de un pequeño grupo de migrantes con el Papa Francisco. “No podían creer que ellos estuviesen allí y el Papa estuviese con ellos. Todo fue muy cercano, muy simple, y reinaba la estupefacción. Y había cristianos, pero también había musulmanes, y estaban todos con un sentimiento de alegría profunda”.

“El Papa está siendo una voz profética que se levanta y que dice 'tenemos que contruir puentes y no muros', 'tenemos que construir la paz', 'el diálogo es un medio, no es un fin' y 'el fin es construir una sociedad de fraternidad y de paz'. Yo creo que eso el Papa lo ha dicho en Marruecos pero es un mensaje para el mundo entero”, concluye Mons. Cristóbal López Romero.