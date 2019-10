Recio, en Deportes COPE: "No sé si molestamos, pero hay cosas que me parecen bastantes raras"

Se está hablando del Leganés en los últimos días, pero no por temas deportivos, sino por temas arbitrales y sobre todo después de que este lunes el club madrileño pidiera la impugnación del encuentro ante el Levante del pasado sábado por la señalización de un penalti de Siovas a Roger que se vio en imágenes de televisión que fue fuera del área y sobre ello Recio apuntó en Deportes COPE: “Lo he visto repetido en casa y tienes tiempo para pensar. Durante el partido, a tantas pulsaciones es difícil saber lo que ha ocurrido. No quiero pensar mal, pero sí que es verdad que tengo que empezar a empezar a hacerlo. Son varias cosas las que nos viene pasando en la última semana que no me gusta. Estoy empezando a pensar cosas raras. No sé si conviene que el Leganés esté en Primera".

Entre esas cosas que dice Recio están el citado penalti de Siovas, un penalti en Granada en el minuto 86, en Bilbao otra jugada polémica...y por ello añade: "No sé si molestamos, no sé si el Leganés, por cualquier cosa no tira tanto como otros clubes, si quieren que el Leganés esté abajo toda la temporada" e incide que a pesar de todo ello: "Vamos a poner las cosas difíciles a todos. Si tenemos que jugar todos los partidos contra once y contra cuatro o cinco que hay en una sala, lo vamos a hacer".

El jugador del Leganés entiende que antes sin el VAR había errores humanos, pero ahora con el VAR y con las pantallas que tiene, no lo comprende: "El arbitraje está siendo más injusto que cuando no había VAR".

Todas estas críticas son percepciones personales de Recio que además considera que el Leganés tiene un trato diferente al resto de los equipos: "Veníamos de penaltis muy dudosos. Intentamos aislarnos de todo eso y el equipo sigue trabajando igual. La línea es la del sábado, pero con respecto a la polémica, hay cosas que me parecen bastantes raras".

El Leganés ha solicitado la impugnación del encuentro del pasado sábado ante el Levante, pero Recio está "convencido que no va a pasar nada, pero el club hace lo que tiene que hacer. Tienen que ver que tontos no somos".

En lo deportivo, Recio piensa que "con una victoria todo esto cambiaría" y considera que "ganando 13 de 30 lo tendríamos".