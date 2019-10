El Leganés anuncia que impugnará el partido ante el Levante

El CD Leganés ha anunciado en la tarde de este lunes que va a impugnar ante el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol la repetición del partido de este pasado fin de semana ante el Levante a partir del minuto 44, cuando Siovas se cruza ante Roger y Munuera Montero señala pena máxima [Escucha aquí cómo lo narró Tiempo de Juego], que supuso el 0-1 con el que finalizó la primera parte.

Lo hace basándose en dos cosas: que se produjo un error técnico arbitral a la hora de aplicar el concepto de penalti (es decir, que la falta fue fuera del área) y luego no aplicar el protocolo VAR en lo que se refiere a la localización de la infracción. Entienden que miraron si hubo contacto o no, pero no si la acción ocurrió dentro o fuera.

La RFEF desmiente un fallo técnico del VAR en el penalti sancionado al Leganés "Se ha puesto a disposición de ambos clubes la posibilidad de visionarla y escucharla", añade el comunicado de la RFEF. 05 oct 2019 - 21:41

El Leganés va a aportar jurisprudencia basada en resoluciones favorables, tanto en la FIFA como en la UEFA en situaciones similares. El club cree que está en su derecho de hacerlo y que tienen que defender a sus jugadores y cuerpo técnico, que podrían haber perdido el trabajo por ese resultado y a su afición.

Isaac Fouto, por su parte, informó en Deportes COPE que el las opciones de que prospere el recurso del conjunto pepinero son muy pocas, ya que no se ha repetido jamás un partido por un error del VAR. Además, no se trata de un error técnico, sino 'de apreciación'.

Sólo se han repetido partidos en alguna competición FIFA por algún error técnico, que es un error de reglamento. Y sólo se repite si dicho error tiene influencia directa en el resultado.