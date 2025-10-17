17 OCT 2025 | El Aguanís de Tomás Guasch
"El fichaje de Kubala fue impecable, conforme a derecho y a las buenas prácticas y costumbres..."
Redacción Deportes
Publicado el
1 min lectura0:47 min escucha
"Siguen en libertad, protagonizan un culebrón non stop, pero el juez advierte que Ábalos y Koldo se enfrentan a un horizonte complicado por sólidos indicios de criminalidad"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño