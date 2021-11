Las concesiones para los PGE: ERC y Bildu refuerzan las lenguas cooficiales y los cuerpos policiales

El Gobierno de coalición de PSOE y Podemos finalmente ha conseguido el apoyo de ERC y Bildu para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Las previsiones revelan que la evolución de la economía no será tan buena como afirma el Gobierno, pero no parece importar al Ejecutivo y a sus socios. El Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística (INE) entre otras instituciones aseguran que las previsiones de incremento del PIB son demasiado optimistas y no se podrá afrontar el gran gasto que proponen los Presupuestos. Además, la situación de inflación no beneficiará este crecimiento económico.