Podemos va por libre: proponen crear una eléctrica pública en el Congreso sin contar con el PSOE

La polémica dentro del Gobierno de coalición está servida. No es la primera vez que Unidas Podemos nada a contracorriente del PSOE en el Congreso de los Diputados. Eso sí, nunca con los resultados esperados para la formación morada, que ha visto cómo sus propuestas han terminado cayendo por su propio peso.

Ahora, y con el precio de la electricidad al alza, Unidas Podemos ha registrado este jueves una proposición de ley en la Cámara Baja para crear una empresa pública de energía con el objetivo de establecer un precio fijo, tanto al megavatio nuclear como al megavatio hidroeléctrico. Ha sido el portavoz de la formación morada, Pablo Echenique, quien ha defendido que es una decisión que ya se está aplicando en Europa y serviría para paliar el incremento de la factura de la luz en todos los hogares españoles.

Tal y como han hecho saber desde Podemos, la empresa pública que han propuesto crear, asumiría las concesiones hidroeléctricas. Un anuncio que, por cierto, se ha hecho el día que el precio del megavatio por hora se ha elevado, rompiendo todos los récord, hasta los 140,23 euros. Junto al portavoz de la formación morada, el diputado Juan López de Uralde, ha detallado que la empresa pública podría asumir, asimismo, las concesiones de las empresas hidroeléctricas que vayan venciendo paulatinamente. La empresa, de aprobarse la proposición, se llamaría Producción Energética Española y de la formación morada espera que las concesiones de las presas para la obtención de la energía pasen a ser de titularidad pública una vez que expiren.

Además de este anuncio, que muchos han criticado de no ser realista, Pablo Echenique ha trasladado la intención del partido de eliminar los beneficios "caídos del cielo de las nucleares y las hidroeléctricas" con el único objetivo de dar mayor importancia a la transición ecológica que sirva para reducir en gran medida la factura de la luz.

Una batería de propuestas que el PSOE no parece estar dispuesto a asumir y, por supuesto, tampoco a aprobar en el Congreso. De hecho, ayer miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que trabajarán para rebajar el precio de la electricidad. Eso sí, cumpliendo siempre con la normativa marcada por la Unión Europea.

Nuevo choque en el Gobierno de coalición

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya dejó caer la posibilidad de la creación de la empresa pública de energía, tal y como ha anunciado este jueves Unidas Podemos. Una posibilidad que rechazó días después la vicepresidente Nadia Calviño.

Tal y como han asegurado Echenique y Uralde, ya han trasladado la propuesta a sus socios de Gobierno incluso antes de registrarla en el Congreso de los Diputados pero no se han pronunciado sobre la posición final del PSOE. Viendo los antecedentes, todo apunta a que el rechazo socialista no tardará en llegar.

Esta situación nos lleva a recordar inevitablemente una de las últimas polémicas que han llevado a un desencuentro entre ambos socios: la Ley Zerolo, propuesta por el PSOE (que terminó por no aprobarse por las diferencias entre los partidos) y la Ley Trans, propuesta por Unidas Podemos.

Fue el pasado 21 de enero cuando el PSOE registró unilateralmente la Ley Zorolo, una ley integral "para la igualdad de trato y la no discriminación". Ya por aquel entonces, hubo un desencuentro con sus socios de Gobierno. Al parecer, tal y como trasladaron desde la formación morada, esa proposición de ley iba a registrarse de forma conjunta pero para ellos fue "una sorpresa" y no terminaron por alcanzar ningún acuerdo con respecto a la misma. Sí se aprobó, varios meses después, el pasado 29 de junio, el anteproyecto de la Ley Trans, no sin discrepancias dentro del propio Gobierno de coalición, la cual estuvo parada durante varios meses por las diferencias entre Carmen Calvo e Irene Montero.