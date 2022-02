Ciudadanos ve "incompresible" que el PP no apoye una reforma laboral que cambia "el 10% de su propuesta"

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ve "incomprensible" que el Partido Popular no apoye la reforma laboral cuando, según los 'populares', "no se reforma más que el 10 por ciento de su propia propuesta del marco laboral".

A su juicio, este rechazo a la reforma laboral responde a un pulso con Vox para ver "quién se opone más al Gobierno". "Lo que está haciendo esta oposición es competir con Vox a ver quién se opone más al Gobierno, aunque sea a costa de anteponer las siglas del partido respecto al interés general de España", ha reprochado Bal este miércoles en una entrevista en 'Es Radio', recogida por Europa Press.

Estas palabras responden precisamente a las críticas que ha lanzado el líder del PP, Pablo Casado, contra Ciudadanos afeando que con su apoyo a la reforma laboral se convierta en "salvavidas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "una vez más".

De forma paralela, el portavoz de Cs ha asegurado que este acuerdo entre patronal y sindicatos es un "bien menor, no un mal mayor" y que el consenso al que se ha llegado tras meses de negociaciones "merece un respeto".

Eso sí, ha deslizado que la postura de Ciudadanos es clara y ha condicionado el apoyo a la reforma laboral siempre y cuando no se toque "una coma" del texto pactado. "Nuestras condiciones son las mismas que pone la patronal y sindicatos", ha insistido.

LLAMADAS CONTINUAS CON HÉCTOR GÓMEZ

En este punto, ha asegurado que ha estado hablando con el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, --su "colega natural"-- de forma reiterada y que desde el hemiciclo, Cs ha trasladado su posición.

"Hemos estado en contacto y contándonos cómo iban las negociaciones con el resto de los grupos que pueden apoyar (la reforma laboral)", ha aclarado, tras reiterar que su formación ha advertido al Gobierno que no se haga "ninguna cesión al separatismo".

En este contexto, ha transmitido que la parte socialista del Gobierno "se muestran firmes" en respetar el acuerdo entre empresarios y sindicatos y en "no tocar una sola coma". "Me aseguran que no se van a producir ningún tipo de retoques ni de presente ni de futuro", ha precisado.