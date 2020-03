La burla de Gabriel Rufián sobre el despacho de Santiago Abascal

El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, se ha mofado en sus redes sociales del despacho del líder de Vox, Santiago Abascal. Un mensaje que ha sido aplaudido por algunos de sus seguidores y criticado por otros.

La foto del despacho de Abascal que se ha hecho viral

El líder de Vox, ya repuesto de su coronavirus, ha vuelto al trabajo con la misma contundencia que siempre contra el Gobierno de Pedro Sánchez. A falta de actos en Vistalegre o Colón, Abascal, como el resto de políticos, se tiene que conformar con propagar sus mensajes a través de las redes y en las escasas ocasiones en las que tiene ocasión de acudir al Congreso de los Diputados .

A falta de nuevas imágenes de Abascal, las redes han decidido rescatar una imagen antigua del líder de Vox en su despacho, que él mismo compartió hace unos meses en su cuenta de Instagram.

En la fotografía, se ve a Abascal sentado en su oficina, con un detalle que ha sorprendido a muchos: el líder de Vox no tiene un ordenador. Suponemos que ahora, para teletrabajar, Abascal no tendrá más remedio que hacer uso de algún ordenador mientras trata de lidiar además con los pequeños de la casa, que ya llevan casi un mes sin poder ir al colegio. Un difícil equilibrio al que se están enfrentando muchos españoles.

Gabriel Rufián se burla del despacho de Abascal

Gabriel Rufián, más conocido por su habilidad con los 'memes' que por su iniciativa legislativa, se aburre en casa durante la cuarentena, como le sucede a muchos otros españoles. Y rebuscando en el archivo de imágenes, Rufián se ha encontrado esta de Abascal, que gran parte de la izquierda sigue utilizando como kriptonita para movilizar a sus bases. Así que el diputado de ERC decidió compartir la foto haciendo este chiste mofándose del líder de Vox.

El pimentón será para hacer las franjas rojas de otra bandera. pic.twitter.com/3e4I38BCBx — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) March 30, 2020

La verdad que no está muy claro qué función tiene el pimentón en esa mesa, más allá de ser un elemento indudablemente decorativo, en una mesa si no ligeramente desangelada. Pero todos tenemos en la mesa algunos objetos con un significado especial que desde fuera no se alcanza a interpretar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Una jueza le da una clase de derecho a Iglesias: "La Constitución también dice esto"

El mensaje de Jordi Évole sobre los millonarios que se le vuelve en contra