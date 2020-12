Mientras otros duermen, ¿tú qué haces? El Pulpo te lo cuenta a través de José Antonio, que recoge chatarra

Contigo y con un montón de gente hacemos un programa de radio en directo que pone en relevancia la cantidad de trabajos que se realizan entre las 4 y las 6 de la mañana. Mientras otros duermen... ¡la cantidad de cosas que suceden y que tenemos que agradecer!

Juan, de 56 años, me llamó el otro día al programa, en directo desde El Carrascal, en Badajoz. Y hacía una reflexión que tiene todo el sentido del mundo: si este año apenas nos vamos a poder juntar en Navidad, no vamos a poder comprar ni consumir como hemos hecho otros años (con toda la lógica del mundo), ¿qué va a pasar con el consumo de los corderos? Porque él es un agricultor, un ganadero, que está muy preocupado, porque su principal fuente de ingresos es precisamente esa: la venta de corderos. Y claro, si la gente no acude a esas cenas de familia, de Navidad, para consumir el cordero, como es tradición en nuestro país, ¿qué va a suceder?

También hablé con Javier Galisteo, que estaba en Córdoba. Con 42 años, es educador en la prisión de Córdoba. Y nos decía que la situación de la pandemia también en una prisión se lleva a cabo. Las medidas de seguridad, el distanciamiento social... Y, lógicamente, la preocupación salarial, porque el tema está bastante complicado.

José Antonio, desde Tenerife, me llamó. Con 59 años, recoge chatarra. Es un tío que recoge hierro, que recoge cobre, que recoge metal... Es su única fuente de ingresos. Pero ama la radio. Y cada día pone las calles con nosotros.

