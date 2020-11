La historia de Cristina López Schlichting sobre el sueño más reparador de un anciano

Cristina López Schlichting estrena una nueva sección en COPE.es: Historias de Sofá. En esta ocasión, la presentadora de 'Fin de Semana' nos acerca una historia humana real y conmovedora, con un médico y un anciano en el centro de la acción.

“El protagonista es un señor mayor muy enfermo, prácticamente terminal, que llega a Cuidados Paliativos agotado. Está de muy mal humor. Y repite que él era militante de un partido de izquierdas, que es ateo y que lo que quiere es que le quiten de en medio. Quizá repite tanto lo del ateísmo porque está en un centro de paliativos cristiano.

El médico se acerca y le dice: 'Bueno, oiga, no hay problema. Usted es un enfermo terminal, con terribles dolores. Hace mucho que no duerme y, evidentemente, sedarlo no constituye problema. Pero nosotros sugerimos que antes ponga sus cosas en orden, llame a sus hijos'...

Bueno, ¡para qué queríamos más! Sus hijos. ¡Que tiene uno y que no le piensa molestar! ¡Que lo que quiere es que le quiten de en medio! ¡Que él no está dispuesto a que le manipulen! ¡Que es el dueño de su propia vida! El médico, que ha atendido a miles de personas, le dice: 'Hombre, lo podemos hacer mañana por la mañana, pero si usted está dormido no conviene'.

'¡Uy, dormido! Hace meses que no duermo'. El médico es buen conocedor de estas materias. Sabe que las personas pueden llegar a estar completamente agotadas. Y le induce el sueño. Pasa un día, pasa una noche... El señor sigue durmiendo. Pasa otro día, pasa otra noche... ¡Sigue durmiendo! 48 horas.

Al día siguiente, despierta, bastante fresco. Hacía meses que no descansaba bien. Y el médico, astuto, dice: 'Bueno, pues ya estamos preparados'. El señor siente un enorme alivio interior, experimenta que está en un sitio donde importa, pide por favor que le ayuden a buscar a su hijo.

La historia ha pasado en el Centro de Cuidados Paliativos Laguna, de Madrid”.