Beatriz Pérez Otín homenajea a quienes han trabajado en la playa del Tarajal, en Ceuta: "Se lo merecen"

“No se movía, estaba fría y en silencio". Así se encontró Juanfran a la bebé que rescató de una muerte segura en el mar Mediterráneo que baña las costas de Ceuta. A la pequeña la descubrió entre un mar repleto de cabezas que se peleaban contra el agua.

Entre esos cuerpos Juanfran, miembro de la Guardia Civil del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de Ceuta, se fijó en una mujer que desesperada se había lanzado al mar con su bebé atado a la espalda. Rápidamente, se acercó a nado a la mujer y cogió con sus fuertes brazos al bebé.

En ese momento ataviado con un pijama y un gorrito. Esta imagen ha dado la vuelta al mundo y no solo nos ha conmovido, si no que también, nos sonroja y remueve conciencias ¿Qué pasaría si nuestros cuerpos de seguridad, si nuestras ONGs no estuvieran ahí para solventar las crisis que la diplomacia no puede?

No deja de ser un parche al sol, pero ¡bendito parche! Por eso, Juanfran, sus compañeros, y todos los que han trabajado en la playa Tarajal se merecen esta historia de carne y hueso.