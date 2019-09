La violencia de género sí existe

En España, desde 2003 que se empezaron a estudiar las tristísimas cifras, más de 1.000 mujeres, han sido asesinadas por hombres que eran o habían sido sus parejas. Más de mil mujeres asesinadas en sólo 16 años y que superan en número a las víctimas de ETA en toda su historia de barbarie asesina. Mil mujeres, hoy ya son más, a las que en junio de 2019, la Agencia EFE puso nombre uniéndolas en un triste mosaico.

Muchas veces, a lo largo de muchos años de ejercicio del periodismo, he preguntado a expertos de todo tipo y a mujeres que estaban siendo maltratadas por qué ellas aguantaban hasta la muerte y la razón por la cual ellos, asesinan de manera tan cruel a la mujer con la que durante años han compartido ilusiones, hijos, hogar y vida. Las respuestas golpean el corazón y el cerebro como puños de hierro: ellos, muy mayoritariamente, las asesinan porque son acomplejados que pagan sus frustraciones con los más débiles que tienen cerca y que generalmente es su mujer, su compañera; porque son cobardes incapaces de solventar sus problemas laborales y personales enfrentándose a jefes y personas tan o más fuertes que ellos y, algo escalofriante, porque consideran que a su pareja, pueden matarla bajo la premisa de “la maté porque era mía”.

¿Por qué ellas soportan malos tratos y humillaciones hasta que un mal día al cobarde agresor se le va la mano y las asesina?, básicamente por debilidad y miedo. Debilidad física incuestionable y debilidad mental por la dependencia que suelen tener de ellos. Miedo ante la posibilidad de que les quiten a sus hijos, miedo a quedarse en la calle con esos niños, miedo a no tener un casa en la que formar su hogar ni un trabajo que le permita alimentarlos y cuidarlos, miedo a que el agresor le haga daño a sus hijos, miedo a pasar el resto de su vida huyendo de un maltratador con vocación asesina, miedo....

Ellas saben que hay ayudas sociales, que hay organismos dispuestos a ayudarlas a emprender un camino seguro, que la justicia está de su parte, pero..., también ven con demasiada frecuencia como los agresores, a pesar de las órdenes de alejamiento, terminan saltándoselas y asesinándolas; que a pesar de las pruebas presentadas y los riesgos, muchas veces, la justicia que debería protegerlas, las deja indefensas y, lo que es peor, permite al agresor mantener el contacto sus hijos a los que, demasiadas veces, termina haciéndoles daño y ellas saben que ni las pulseras telemáticas, ni las órdenes de alejamiento, ni el inicio de una nueva vida lejos, detienen al agresor sediento de venganza porque ellas hayan tenido el valor de dejarlo.

El 26 de septiembre del año 2000, el programa de COPE “Media hora a la carta”, que presentábamos Lola Pérez Collado y yo, recibía el premio de radio “A la no violencia contra las mujeres”, que otorgaba el Ministerio de Trabajo. Ya antes, pero desde entonces con más empeño si cabe, tanto COPE como nosotras, nos hemos mantenido firmes en nuestro compromiso contra la violencia de género. En mi caso y para no permitirme flaquear, frecuentemente rescato y leo un escrito estremecedor que, como mucha otra gente, recibí en la radio por aquellas fechas, del que desconozco el autor y que dice así:

“HOY ME HA TRAÍDO FLORES”

No es mi cumpleaños o ningún otro dia especial; tuvimos nuestro primer disgusto anoche y él me dijo muchas cosas crueles, que en verdad me ofendieron. Pero sé que está arrepentido y no las dijo en serio, porque...¡HOY ME HA TRAÍDO FLORES!.

No es nuestro aniversario o ningún otro día especial. Anoche él me lanzó contra la pared y comenzó a estrangularme. Parecía una pesadilla, pero de las pesadillas despiertas y sabes que no son reales. Esta mañana me he levantado dolorida y con golpes por todas partes. Pero yo sé que está arrepentido porque...¡HOY ME HA TRAÍDO FLORES!.

No es el Día de los Enamorados o ningún otro día especial. Anoche él me golpeó y amenazó con matarme; ni el maquillaje ni las mangas largas podían esconder las heridas y señales que me ocasionó esta vez. No he podido ir al trabajo, porque no quiero que se den cuenta. Pero yo sé que está arrepentido porque....¡HOY ME HA TRAÍDO FLORES!.

No es el Día de la Madre o ningún otro dia especial. Anoche él me volvió a golpear, pero esta vez fue mucho peor. Si logro dejarlo, ¿qué voy a hacer?¿Cómo podré sacar a los niños adelante yo sola?¿Qué pasará si nos falta el dinero?. Le tengo miedo, pero dependo tanto de él, que temo dejarlo. Pero sé que está arrepentido, porque...¡HOY ME HA TRAÍDO FLORES!

Hoy es un día muy especial: es el día de mi funeral. Anoche él, por fin, logró matarme. Me golpeó hasta morir. Si por lo menos hubiera tenido el valor y la fortaleza de abandonarlo, si yo hubiera aceptado la ayuda profesional...hoy no me habría traído flores. Pero...¡HOY TAMBIÉN ME HA TRAÍDO FLORES!.