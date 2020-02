Lo siento pero no, hoy no es el día del cáncer

Lo siento, pero no. Hoy no es el Día Mundial del Cáncer. Hoy es el Día de los que luchan, luchamos, contra el cáncer. El cáncer no debería tener día porque es un mal bicho, un intruso, un okupa de cuerpos que nunca desearon recibirlo.

Hoy, es el Día de los cientos de miles de investigadores que, muchas veces con salarios vergonzosos, se dejan las pestañas buscando nuevos tratamientos y tecnologías capaces de cerrarle todas las puertas a ese bicho desatado. Hoy es el Día de millones de médicos, 178.000 solo en España, que fieles a su juramento hipocrático se desviven por aplicar todos los medios posibles para que cada batalla librada por los enfermos, se convierta en una victoria contra el bicho inesperado, indeseado y cruel.

Hoy, es el Día de millones de enfermeros, 245.000 en España, que curan las heridas de guerra que deja el cáncer tras de si y lo hacen, salvo raras excepciones alguna de las cuales me ha tocado sufrir, con todo el cuidado del mundo para no añadir dolor al dolor de la herida más grave.

Hoy, es el día de millones de auxiliares que nos animan cuando el cuerpo se niega a responder, que nos lavan y peinan si es necesario y que asoman a sus rostros la mejor de las sonrisas para iluminar habitaciones de hospital tan frías, tan tristes....

Hoy es el día de todos los profesionales de la sanidad que, en todos los puntos del mundo en general y en España en particular, nos ofrecen todo su saber y todo su buen hacer convirtiéndose incluso en Fitipaldis de pasillo empujando nuestra silla de ruedas o nuestra camilla con tal de robarnos una carcajada y con el deseo firme de ayudarnos ganar esta batalla contra el okupa, un okupa que, gracias a la ayuda de todos y con la colaboración inestimable de Dios, termina derrotado ya en unos seis de cada diez casos y subiendo el número de victorias.

Hoy, es el Día de los familiares de los enfermos, esos familiares que se tragan las lágrimas ante el dolor que les produce el sufrimiento de sus seres queridos, unos familiares que se esfuerzan porque cada amanecer sea el comienzo de un día irrepetible regalando amor a raudales como arma infalible contra las arremetidas emocionales del bicho.

Hoy, es el día de los amigos que, a pesar de saber que el cáncer intenta campar a sus anchas por cuerpos que hasta hace poco les estaban vedados, siguen levantando el teléfono para ofrecer cariño y malabares para que nada parezca haber cambiado y dispuestos a hacer de payasos si es necesario, para arrancar una sonrisa a quién, por culpa del cáncer ha perdido las ganas de sonreír.

Hoy es, especialmente, el Día de los enfermos que velamos armas y montamos guardia espada en alto y luchamos a brazo partido para recuperar el terreno que el cáncer nos había robado, derrotándolo en pequeñas batallas a la espera de ganarle la gran guerra a ese enemigo que ya no resulta tan mortal cómo lo fue y que cada vez con más frecuencia termina rodilla en tierra y descabezado.

Dicho todo eso, lo siento pero no, hoy no es el Día del cáncer, hoy es o debería ser, simplemente, el Día de la lucha contra el cáncer porque nosotros, investigadores, médicos, personal sanitario, familiares, amigos y pacientes sí que lo merecemos pero el bicho no, el bicho no merece ni agua.