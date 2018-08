Carlos Sobera reaparece tras su ingreso hospitalario: "He pasado por un momento un poco duro"

El presentador de televisión Carlos Sobera alarmó a todos sus seguidores cuando el pasado domingo publicó una imagen en su cuenta oficial de Instagram donde anunciaba que se encontraba ingresado en un hospital madrileño. “Recuperándome”, escribía Sobera junto a la etiqueta #HosiptalRamonYCajal.

Varios días después, ha sido el propio presentador quien ha subido un vídeo a la misma red social para mandar un mensaje de tranquilidad a sus fans y amigos. "Igual no tengo el mejor aspecto del mundo, pero quiero grabar esto mensaje para que todos mis amigos, mis seguidores y mi familia estén tranquilos. He pasado por un momento un poco duro, con el absceso que tuve y la infección, pero estoy ya muy recuperado. Voy a aprovechar las vacaciones de agosto para recuperarme, con curas y con esmero".

Sobera no ha querido pasar la oportunidad para dar las gracias a sus seguidores. "Quería daros a todos las gracias por el cariño que me habéis dado y que estoy muy agradecido por él. Espero no daros más sustos. Por vuestro bien y por el mío".

Tirando de humor, como siempre le caracteriza, en el vídeo ha hecho una pequeña broma cuando el coche ha lanzado un pitido muy alto. "Eso que ha sonado parece que es un electrocardiograma diciendo 'estoy mal, estoy mal'. Pero no, es el coche", ha dicho con una sonrisa.

Según la revista Corazón, Sobera sufrió una infección bacteriana provocada por un absceso. "Ha sido un buen susto. Me operaron el 5 de julio, pero todo bien, afortunadamente", dijo el presentador de 'First Dates' a la publicación.