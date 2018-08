La Fiscalía no pedirá ejecutar la sentencia contra Juana Rivas hasta que sea firme

La Fiscalía de Granada no pedirá la ejecución de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada, que ha condenado a Juana Rivas a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores, y esperará a que el pronunciamiento sea firme como hará también la acusación particular.

Fuentes del Ministerio Público han explicado a Efe que no solicitarán al titular del Penal 1, Manuel Piñar, que ejecute la sentencia que condena a esta vecina de Maracena (Granada) a cinco años de cárcel y esperará a los recursos anunciados por su defensa.La sentencia, conocida el pasado viernes, condena a Juana Rivas a la pena de cinco años de cárcel y a seis de inhabilitación para la patria potestad de sus dos hijos por permanecer en paradero desconocido el verano pasado junto a ellos para no entregárselos a su expareja y padre de los menores, el italiano Francesco Arcuri. La Fiscalía sigue el mismo proceder que el progenitor de los menores, que también ha anunciado que no pedirá de momento la ejecución de la sentencia.

El abogado de Arcuri, Enrique Zambrano, ha explicado a Efe que esperarán a que haya una sentencia firme y a que la ejecución de la condena se solicite de oficio. Ha apuntado además que Arcuri ya ha recibido la sentencia, traducida al italiano, para que pueda incorporarla a la causa abierta en su país, aunque de momento no afecta "en nada" al régimen de visitas y las "fluidas comunicaciones" que Juana Rivas mantiene con sus hijos. El fallo obliga a esta vecina de Maracena a indemnizar con 30.000 euros a su expareja y padre de sus hijos, condenado en 2009 por maltrato y al que volvió a denunciar en 2016, y a afrontar además el pago de las costas, incluidas las de la acusación.