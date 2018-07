¿Has olvidado para qué habías ido a la cocina? Ejercita tu memoria

¿Cuántas veces has ido a la cocina y cuando has llegado no recordabas por qué habías ido? ¿Te han saludado por la calle y no recuerdas a la persona? ¿No sabes dónde has dejado tus gafas y casualmente las tienes encima de tu cabeza? Estos ejemplos y muchos más tratamos en 'La Noche' de COPE con Adolfo Arjona y la psicóloga Laura Vera, autora del libro '¿A qué he venido yo aquí?'

La memoria a veces nos falla y es algo que nos preocupa. "Los olvidos cotidianos no deben de preocuparnos más de la cuenta. En general se deben a la falta de orden y organización, o por una falta de atención", afirma Laura Vera.

La psicóloga Laura Vera define a la memoria como una "facultad mental" que resulta "indispensable en nuestras vidas".

"Disponemos de la memoria a corto plazo o de trabajo, que es la que nos ayuda a retener la información reciente, con capacidad limitada y es la que más acusa el deterioro con el paso de los años", define Laura Vera, mientras que destaca que la memoria a largo plazo sería "el gran baúl de información".